الزمالك يعبر الجونة بثنائية شيكابالا ومحمد أوناجم

استكمل الزمالك اللقاء بـ10 لاعبين خلال الخمس دقائق الأخيرة بعد إصابة عبد الله جمعة وخروجه من الملعب متأثرًا بإصابته في الوقت الذي أجرى فيه كارتيرون كافة تغييراته خلال المباراة

استطاع الزمالك تحقيق انتصارًا على الجونة بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الجونة، في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من الدوري المصري الممتاز.

ثنائية الزمالك جاءت عن طريق محمود عبدالرازق شيكابالا في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول بعد مراوغة ناجحة قبل تسديد كرة أرضية مرت في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك، ومحمد أوناجم في الدقيقة 55 من زمن المباراة بعد أن سدد كرة أرضية مرت على يمين الحارس الغرباوي لداخل الشباك.

وعاد «الأباتشي» شيكابالا للتسجيل مجددًا في الدوري المصري بعد غياب دام عامين و7 أشهر بالتمام والكمال، بواقع 944 يوما، إذ يرجع آخر أهداف شيكابالا في بطولة الدوري أمام أسوان موسم 2016-2017.

وحاول لاعبو الجونة بقيادة أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وإسلام محارب، في تقليص فارق الأهداف خلال أحداث الشوط الثاني، إلا أن تألق محمد أبو جبل خلال المباراة منعهم من تحقيق ذلك في أكثر من مناسبة.

واستكمل الزمالك اللقاء بـ10 لاعبين خلال الخمس دقائق الأخيرة من زمن المباراة، وذلك بعد إصابة عبد الله جمعة وخروجه من الملعب متأثرًا بإصابته، في الوقت الذي أجرى فيه كارتيرون كافة تغييراته خلال المباراة.

وبهذا الانتصار، يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 24 في المركز الثالث، بينما ظل الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.