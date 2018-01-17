الزمالك يطالب ويست بروميتش برفع عرض استعارة علي جبر

فسخ عقد جوما.. والمفاضلة بين 4 شركات عالميةعلي المصريكشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس الزمالك والمشرف العام على الكرة، أن المجلس حدد مبلغ 700 ألف يورو للموافقة على إعارة على جبر مدافع الفريق لصفوف وست بروميتش الإنجليزي لمدة 4 أشهر.وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أنه في رغبة النادى الإنج

فسخ عقد جوما.. والمفاضلة بين 4 شركات عالمية



علي المصري

كشف إسماعيل يوسف، عضو مجلس الزمالك والمشرف العام على الكرة، أن المجلس حدد مبلغ 700 ألف يورو للموافقة على إعارة على جبر مدافع الفريق لصفوف وست بروميتش الإنجليزي لمدة 4 أشهر.

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أنه في رغبة النادى الإنجليزي في شراء اللاعب بشكل نهائى، سيكون المقابل المادى 4 ملايين و300 ألف يورو.

من جانب آخر، كشف المشرف العام على الكرة بالنادي، عن فسخ التعاقد مع شركه “جوما” المسئولة عن ملابس الفريق بنهاية عقدها مع النادي، الذى ما زال به 3 أشهر، لعدم الالتزام بتوفير الطلبات في مواعيدها.

وأضاف تيجانا أن الفريق الاول لكرة القدم، سيلتزم خلال المباريات بارتداء ملابس الشركة لحين انتهاء الثلاثة أشهر من عقدها مع النادي، بينما في التدريبات سيتم التفاوض مع أي شركة لتوفير ملابس لمدة 3 أشهر.

وأكد عضو مجلس إدارة الزمالك بوجود 4 شركات عالمية تتنافس على التعاقد مع النادي لتوريد ملابس للفريق خلال الموسم الجديد، مؤكدا أن النادي سيتعاقد مع الشركة الأفضل.

وأشار تيجانا إلى أنه تم تكليف شريف اسلام مدير التعاقدات التسويق بالنادي، للتفاوض مع الشركات الاربع العالمية، وإبلاغ الأدارة بجميع التفاصيل.

وكان جهاز حماية المستهلك قد أحال العديد من تجار وموزعي السيارات إلى التهرب الضريبي بسبب البيع بسعرين؛ محذرًا العملاء من الوقوع في هذا الخطأ.

ويقول مصدر مسئول في رابطة تجار السيارات إن مشكلة البيع بسعرين تخص السيارات التي تم شراؤها من خلال تدبير قيمتها بالعملة الأجنبية من السوق السوداء للدولار، ترتب على ذلك عدم القدرة على إثبات التكاليف الإضافية أمام مصلحة الضرائب، وبذلك يتم احتساب رسوم ضريبية على هذه التكاليف باعتبارها جزءًا من الأرباح، لذا تضطر المعارض أحيانًا للبيع بسعرين.