الزمالك يضيق الخناق على اﻹسماعيلي بثلاثية في بتروجت

علي المصري واصل فريق الكرة بنادي الزمالك انتصاراته، باكتساح مضيفه بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد السويس الجديد، ضمن لقاءات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وحقق الزمالك فوزه الرابع علي التوالي، للمرة اﻷولى

علي المصري





واصل فريق الكرة بنادي الزمالك انتصاراته، باكتساح مضيفه بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد السويس الجديد، ضمن لقاءات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وحقق الزمالك فوزه الرابع علي التوالي، للمرة اﻷولى هذا الموسم، تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني للقلعة البيضاء، ليضيق الخناق ويقلص الفارق مع اﻹسماعيلي، صاحب المركز الثاني، إلى نقطة واحدة، بعدما رفع الزمالك رصيده للنقطة 45، ويتجمد رصيد بتروجيت عند 31 نقطة، ويبقي في المركز العاشر لحين نهاية لقاءات الجولة.

احتسب أمين عمر، حكَم اللقاء، ركلة جزاء لمصلحة الزمالك بعد مرور 10 دقائق على انطلاقة المباراة، بعد لمسة يد على سامح عبدالفضيل مدافع الفريق البترولي، سددها محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك، داخل شباك علي فرج حارس بتروجيت، معلنًا عن أول أهدافه بالقميص الأبيض، عقب انضمامه من سموحة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأضاف الكونغولي كابونجو كاسونجو الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة ‏26، من متابعة لكرة عرضية، وبعدها بأربع دقائق فقط سجل كاسونجو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، ليصل للهدف السابع في جدول ترتيب هدافي المسابقة.

وخطف البديل محمد شاهين، لاعب بتروجيت، هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 86 من عُمر اللقاء، لتمر الدقائق المتبقية دون جديد، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف على بتروجيت.