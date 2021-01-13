رياضة

«الزمالك» يصدر بيانًا لتوضيح حقيقة هدم سور النادي النهري

الأمر ليس مرتبط بالزمالك على وجه الخصوص
إسلام مصطفى 3:10 م, الأربعاء, 13 يناير 21 3:10 م, الأربعاء, 13 يناير 21

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أصدرت إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا لكشف حقيقة قيام الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة بهدم سور النادي النهري.

وأكدت إدارة النادي في بيانها أنها اتفقت مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على “فك” السور بالتنسيق بين حي العجوزة والإدارة الهندسية بالنادي، وأن كل ما أشيع عن دخول “بلدوزر” وهدم السور من قبل حي العجوزة غير صحيح بالمرة.

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وشددت إدارة النادي على إنها قررت وبالاتفاق مع المحافظة إزالة أي مخالفات يتم رصدها عن طريق النادي نفسه، وأن الأمر ليس مرتبط بالزمالك على وجه الخصوص وإنما إجراء طبيعي وعام ضد أي منشأة مخالفة.

وينص القانون على عدم تجاوز ارتفاع أي سور على كورنيش النيل 90 سم، وذلك ليسمح للمواطن برؤية نهر النيل، وسبق وأن تم إنذار مسؤولي النادي السابقين أكثر من مرة بتصحيح الأعمال المخالفة.

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بقلم إسلام مصطفى

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