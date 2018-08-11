الزمالك يسقط في فخ التعادل السلبي أمام القادسية الكويتي

علي المصريسقط فريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي دون أهداف، أمام ضيفه القادسية الكويتي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، في ذهاب مباريات دور الـ32 لكأس العرب لأندية اﻷبطال.انتهي الشوط اﻷول من المباراة التي أدارها طاقم تحكيم ج

علي المصري





سقط فريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي دون أهداف، أمام ضيفه القادسية الكويتي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، في ذهاب مباريات دور الـ32 لكأس العرب لأندية اﻷبطال.

انتهي الشوط اﻷول من المباراة التي أدارها طاقم تحكيم جزائري بقيادة مهدي عبيد شارف، وساعده كل من عبد الحق أتشعيلي وعوماري بو عبدالله، والحكَم الرابع سعيد عوينة، وراقب اللقاء الليبي عبد الناصر الصادق، بالتعادل السلبي دون أهداف.

لم تتغير الحال في النصف الثاني للقاء، الذي شهد تألقًا واضحًا لحارسي المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ويتأجل حسم المتأهل لدور الستة عشر للقاء العودة الذي سيقام يوم 27 سبتمبر المقبل بالكويت.