الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام بتروجت في أول ظهور رسمى لجروس

علي المصري:سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، أمام مضيفه بتروجت، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، علي ستاد السويس الجديد، في ختام لقاءات اليوم الأول للجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.حاول الفريقين هز الشباك، لولا تألق خطي الدفاع، ومحمود عبد الرحيم "ج





علي المصري:





سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، أمام مضيفه بتروجت، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، علي ستاد السويس الجديد، في ختام لقاءات اليوم الأول للجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

حاول الفريقين هز الشباك، لولا تألق خطي الدفاع، ومحمود عبد الرحيم “جنش” حارس الزمالك، ومحمد أبو النجا “بونجا” نظيره في بتروجت، وتعاطف القائم مع الزمالك وحارسه جنش، في التصدي لتسديدة الأثيوبي شيملس بيكلي لاعب بتروجت، في الشوط الثاني.

وفشلت تدخلات السويسري كريستبان جروس، المدير الفني للقلعة البيضاء، في ظهوره الرسمي الأول مع الزمالك، وطارق يحيي نظيره في الفريق البترولي، في خطف نقاط اللقاء الثلاثة.

وشهدت المباراة توقف اللقاء في الشوط الثاني، بسبب إنقطاع التيار الكهربائي لملعب السويس الجديد، قبل أن يستأنف أمين عمر حكم اللقاء، مجرياتها بعد عودة التيار، وتمر الدقائق دون جديد، لتنتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف، رغم أضافة حكم اللقاء لما يقرب من 15 دقيقة كوقت ضائع عن الشوط الثاني.

وكانت النسخة 60 من الدوري المصري الممتاز، قد أنطلقت في السادسة مساءا، بتعادل إيجاب بهدف لكل فريق، بين الاتحاد السكندري، وضيفه المقاولون العرب، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ستاد الإسكندرية.

تقدم زعيم الثغر، بعد مرور 10 دقائق فقط عن طريق الغاني إيمانويل بناهيني، وهو أول أهداف المسابقة، لكن ذئاب الجبل، أدركوا التعادل، بتسديدة صاروخية للاعبه طاهر محمد طاهر في الدقيقة 68.

وتألق حسن شاهين، حارس المقاولون، وتصدى لضربة جزاء للاتحاد في الدقيقة 79، سددها خالد قمر، وكما نال محمد سمير، مدافع المقاولون، البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بسبب إضاعة الوقت والاعتراض على قرار حكم المباراة طارق مجدي.

بتلك النتائج يعتلي الاتحاد السكندرى صدارة جدول ترتيب المسابقة، لحين نهاية لقاءات الجولة الأولي، برصيد نقطة واحدة، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز الثاني، والزمالك في المركز الخامس، وبتروجت في المركز الرابع عشر، بالرصيد ذاته.