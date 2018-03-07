الزمالك يسقط فى اختباره الأول بالكونفدرالية أمام ديتشا الأثيوبى

على المصرى سقط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى فخ الخسارة أمام مضيفه ويلايتا ديتشا الأثيوبي، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على ملعب مدينة هواسا، فى ذهاب دور الـ 32 لكأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية"، وإدارها الحكم المالاوى إسماعيل شيزينجا. سجل ماكينجو هدف

على المصرى

سقط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى فخ الخسارة أمام مضيفه ويلايتا ديتشا الأثيوبي، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على ملعب مدينة هواسا، فى ذهاب دور الـ 32 لكأس الاتحاد الأفريقى “الكونفدرالية”، وإدارها الحكم المالاوى إسماعيل شيزينجا.

سجل ماكينجو هدف ولايتا ديتشا الأول، فى الدقيقة 16، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك، قبل أن يتعادل عماد فتحى للقلعة البيضاء، فى الدقيقة 37، مستغلا خطأ دفاعى ليراوغ حارس ديتشا، ويضعها فى المرمى الخالى.

وكاد محمود علاء يحرز الهدف الثانى للزمالك، لترتد الكرة سريعا بهجمة خطرة على مرمى الزمالك، مع خطأ دفاعى قاتل فى التمركز، تصل لداوي، المنفرد بمرمى الزمالك، يضعها على يسار أحمد الشناوى حارس القلعة البيضاء، لحظة خروجه من المرمى، لتسفر عن الهدف الثانى لأصحاب الأرض فى الدقيقة 78.



حاول الزمالك إدراك التعادل فى الوقت المتبقى من أحداث اللقاء، ليطلق حكم المباراة المالاوى، صافرته معلنا فوز ولايتا ديتشا على الزمالك بهدفين مقابل هدف، ويكفي أبناء القلعة البيضاء، الفوز فى مباراة العودة، والمقرر إقامتها يوم 18 من الشهر الجاري، بملعب الجيش بالسويس، بهدف نظيف، ليعبر لدور الـ16 للبطولة.