الزمالك يرهن بقاء ستانلي بموقف دجلة ويرفض رحيل باولو

إيناسيو يحدد الراحلين والتعاقدات.. والتعاقد مع أشيمبونج وكاسونجو بموافقته على المصرى كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن موقفه من ضم النيجيرى ستانلي أوهايتشي مهاجم الفريق المعار من وادي دجلة، ورحب باستمراره خلال الموسم الجديد، لكن بسعر الدولار وقت التعاقد معه حينما ضمه من و

إيناسيو يحدد الراحلين والتعاقدات.. والتعاقد مع أشيمبونج وكاسونجو بموافقته



على المصرى

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن موقفه من ضم النيجيرى ستانلي أوهايتشي مهاجم الفريق المعار من وادي دجلة، ورحب باستمراره خلال الموسم الجديد، لكن بسعر الدولار وقت التعاقد معه حينما ضمه من وادي دجلة (قبل التعويم) وليس بسعر الدولار الحالي.

وأشار منصور خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر النادى، إلى أن الزمالك سيمضي في شراء اللاعب إذا وافق ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة على هذا الشرط “وإذا رفض فهذا من حقه والأمر منتهي”.

وأوضح رئيس الزمالك، موقف الإدارة من ملف اللاعبين الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد، قائلا: “الزمالك لن يفتح ملف رحيل أي لاعب من الفريق إلا بعد الانتهاء من مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة بناءً على طلب الجهاز الفني”، مضيفا: “ما سيطلبه إيناسيو سينفذه مجلس الإدارة، برحيل أي لاعب أو التعاقد مع أي لاعب يريده”.

وأكد أن التعاقد مع الثنائي بنجيامين أشيمبونج، وكابونجو كاسونجو، جاء بعد استطلاع رأي الجهاز الفني بالكامل موضحا: “التعاقد مع الثنائى جاء بعد استطلاع رأي داخلي وخارجي، حيث حصلنا على موافقة الجهاز الفني وإسماعيل يوسف “، كاشفا أنه قدم عرض إلى المصري بشكل رسمي، لضم أحمد كابوريا، وأنتظر رد سمير حلبية رئيس المصري بشأن العرض وحسم موقفه.

وتمسك مرتضى منصور، باستمرار حسام سلامة “باولو” مهاجم الفريق، وقال: “الزمالك قرر عدم الاستغناء عن باولو، ولن نوافق على أي عرض بشأن بيعه أو حتى اعارته، وهو مستمر معنا في الموسم الجديد”، وشدد رئيس الزمالك، على أن باولو مهاجم متميز ولن يتم التفريط فيه.