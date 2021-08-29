الزمالك يرفض قرار اتحاد الكرة بإيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه

قرار العقوبة يأتي بسبب تكرار اللاعب إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.

رفض نادي الزمالك قرار اتحاد الكرة بإيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، في بيان رفضها التام للقرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن النادي ولاعبيه والتي جاءت مخالفة لكل اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة.

وأكدت أن الرفض انطلاقا من مسئوليتها تجاه النادي وجماهيره واحتراما لقيمه ومبادئه

وتحتفظ اللجنة بحقها في اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على جميع الأصعدة، مهما كانت التداعيات وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه.

أصدرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا ضد محمود عبد الرازق حسن شيكابالا، قائد الزمالك، بإيقافه لمدة 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه.

وأشارت لجنة المسابقات في بيانها الصادر اليوم، إلى أن قرار العقوبة يأتي بسبب تكرار اللاعب إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسئولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها.