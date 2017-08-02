الزمالك يرفض رحيل شيكابالا للقادسية الكويتي

علي المصريرفض مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، العرض المقدم من مندوب نادي القادسية الكويتي، المتواجد في القاهرة، للحصول على خدمات محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، سواء على سبيل البيع أو الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالي

علي المصري

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، العرض المقدم من مندوب نادي القادسية الكويتي، المتواجد في القاهرة، للحصول على خدمات محمود عبد الرازق “شيكابالا”، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، سواء على سبيل البيع أو الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأخطر مجلس الزمالك، مندوب النادي الكويتي، المتواجد برفض إتمام الصفقه في ظل تمسك طارق يحيي المدير الفني للفريق، بخدمات اللاعب، وأمهل مندوب النادي الكويتي مسئولي الزمالك، لنهاية اليوم، لمعرفة الرد النهائي علي العرض، خلال فاكس رسمي.

وعلمت “المال”، من مصادرها داخل نادي الزمالك، أن الرفض يأتي لعدم التوصل لإتفاق مالي مع مندوب القادسية الكويتي، خاصة في ظل رغبة مرتضي منصور في رحبل اللاعب، علما بأن شيكابالا تلقى عروضا من وادي دجلة والمصري البورسعيدي في الفترة الأخيرة.