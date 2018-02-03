الزمالك يخوض مرانه الأخير استعدادًا لطنطا.. والمطراوي يقود المستبعدين

علي المصرييختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه في السابعة والربع من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراة طنطا المقرر لها غدًا الأحد ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.وتجمع لاعبو الفريق المتواجدون في قائمة المباراة بأحد فنادق

علي المصري



يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه في السابعة والربع من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراة طنطا المقرر لها غدًا الأحد ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتجمع لاعبو الفريق المتواجدون في قائمة المباراة بأحد فنادق القاهرة عصر اليوم لخوض المران الأخير والانتظام بالمعكسر المغلق.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني للقلعة البيضاء، أمس الجمعة، قائمة الفريق والتى ضمت أحمد الشناوى وعمر صلاح لحراسة المرمى، وإسلام جمال وحازم امام وحمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” ومؤيد العجان ومحمد عبدالغني لخط الدفاع.

ومحمود عبدالعاطي “دونجا” ومعروف يوسف وأحمد داودا ومحمود عبدالعزيز وأحمد مدبولي وأيمن حفني ومحمد الشامي وعماد فتحي وعبدالله جمعة ومحمد عنتر للوسط، ونانا بوكو للهجوم.

وفي السياق ذاته، خاض لاعبو الفريق المستبعدون، من المباراة، مرانًا قويًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، تحت قيادة الدكتور عمرو المطراوى، أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي بالنادي.

ومن المقرر أن يخوض مجموعة اللاعبين المستبعدين، مران غد الأحد على ملعب النادي في تمام الساعة العاشرة صباحًا.