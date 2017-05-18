الزمالك يخطف فوزا مثيرا من وادي دجلة العنيد

علي المصري:تغلب فريق الزمالك لكرة القدم، علي ضيفه وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب بتروسبورت، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.افتتح الزمالك التسجيل عبر النيجيري ستانلي أوهاويتشي في الدقيقة 37، قبل أن يعدل عر



علي المصري:



تغلب فريق الزمالك لكرة القدم، علي ضيفه وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب بتروسبورت، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

افتتح الزمالك التسجيل عبر النيجيري ستانلي أوهاويتشي في الدقيقة 37، قبل أن يعدل عرفة السيد النتيجة لوادي دجلة في الدقيقة 47، وخطف محمد إبراهيم هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 72.

بتلك النتيجة، يظل الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلي 54 نقطة، ورغم الهزيمة، حافظ وادي دجلة علي المركز العاشر في جدول الترتيب، بعدما تجمد رصيده عند 36 نقطة.

وفي لقاءات أخري أقيمت اليوم أيضا ضمن نفس المرحلة، تغلب المصري علي ضيفه الداخليه، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، وعلي نفس الملعب، فاز سموحة علي ضيفه بتروجت بهدف نظيف.

