الزمالك يخشى فقدان الصدارة أمام اتحاد العاصمة

علي المصري يدرك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن الخسارة أمام مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، في لقاءهما اليوم، الأربعاء، ربما تكلفه التراجع للمركز الثالث، الذي لا يؤهل صاحبه لمواصلة المشوار الأفريقي، عندما يلتقيان على ملعب "5 يوليه"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، لدور "المجموعا

علي المصري

يدرك فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن الخسارة أمام مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، في لقاءهما اليوم، الأربعاء، ربما تكلفه التراجع للمركز الثالث، الذي لا يؤهل صاحبه لمواصلة المشوار الأفريقي، عندما يلتقيان على ملعب “5 يوليه”، ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، لدور “المجموعات” لدوري أبطال أفريقيا، ويدير اللقاء الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

ويسعى الزمالك للحفاظ على صدارة المجموعة التي يحتلها برصيد 5 نقاط، مقابل 4 لاتحاد العاصمة، وأهلى طرابلس الليبى، صاحب المركز الثالث، الذى يقابل كابس يونايتد الزامبى اليوم أيضًا، الذى يقبع في قاع المجموعة بثلاث نقاط.

وكان الزمالك على أعتاب فقدان قمة المجموعة، مطلع الشهر الجاري، بعدما تأخر بهدف نظيف في لقاء الجولة الماضية، أمام اتحاد العاصمة، في اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب قبل أن يسجل البديل إيمانويل مايوكا، هدف التعادل في الثواني الأخيرة.

في المقابل، يبحث أصحاب الأرض والجمهور، عن خطف الصدارة من الزمالك، من أجل تسهيل المهمة في المباراتين المقبلتين، ويرغب البلجيكى بول بوت، المدير الفني لاتحاد العاصمة، في الفوز باللقاء، من أجل القفز على صدارة المجموعة، التي يعتليها الزمالك.