الزمالك يخشى حرس الحدود الليلة في الكأس

على المصرى يستضيف ملعب بتروسبورت، فى السابعة من مساء اليوم الخميس، مباراة الزمالك وحرس الحدود، فى مستهل لقاءات دور الستة عشر لكأس مصر لكرة القدم، وتقام مباريات هذا الدور على مدار أربعة أيام، فيما لم تحدد لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى…

على المصرى

يستضيف ملعب بتروسبورت، فى السابعة من مساء اليوم الخميس، مباراة الزمالك وحرس الحدود، فى مستهل لقاءات دور الستة عشر لكأس مصر لكرة القدم، وتقام مباريات هذا الدور على مدار أربعة أيام، فيما لم تحدد لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، مواعيد مواجهتى الأهلي مع الداخلية، ومصر المقاصة مع المقاولون العرب.

ويلعب غدا الجمعة، الإسماعيلي مع إف سي مصر، فى الرابعة عصرا على استاد السويس الجديد، ويلتقي فى السابعة مساء، سموحة مع نظيره بتروجيت، بملعب السلام، ويتقابل يوم السبت، الجونة مع الإنتاج الحربي، فى الرابعة عصرا، على استاد القاهرة الدولى، بعدما تم نقل اللقاء من استاد بتروسبورت.

ويتقابل وادي دجلة مع المصري، فى السابع من مساء السبت أيضا، على استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، وتختتم لقاءات هذا الدور، فى السابعة من مساء يوم الاثنين المقبل، بمواجهة الأسيوطي سبورت، مع الاتحاد السكندرى، على ملعب بتروسبورت.

ويخوض الزمالك مواجهة مكررة ضد حرس الحدود في دور الستة عشر في كأس مصر، وسبق أن تقابل الفريقان في الكأس 5 مرات سابقة فاز بها جميعاً الزمالك، ويسعى الفريق لتصحيح مساره، ومصالحة جماهيره في ظل تراجع النتائج بمسابقة الدوري مع مديره الفني المونتينجري نيبوشا يوفوفيتش، بعد تغيير الجهاز المعاون وتعيين نبيل محمود مدرباً عاماً.

وتبدو مهمة المصري وصيف النسخة الماضية، محفوفة بالمخاطر في مواجهة وادي دجلة الذي أطاح بمدربه أحمد حسام ميدو وسيقوده مدير فني جديد طارق العشري، في ظل أداء باهت للفريق البورسعيدى مؤخراً مع مديره الفني حسام حسن.

ويسعى الإسماعيلي لمواصلة تألقه في الموسم الحالي، والتقدم بمسابقة الكأس بعد اعتلاء صدارة الدوري، ولكن الدراويش بقيادة الفرنسي سباسيتان ديسابر، يخشون طموحات إف سي مصر أحد فرق القسم الثاني مع مديره الفني أيمن المزين وبعض لاعبي الدوري السابقين ومنهم المهاجم حسين حمدي.

ويخوض سموحة لقاءً صعباً ضد بتروجيت، يبدو خارج التوقعات، بعدما انتفض الفريق السكندرى، مع مدربه المؤقت ميمي عبد الرازق، قبل تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا جديدا للفريق، بينما يأمل بتروجيت التقدم مع مدربه محمد يوسف.

ويخشى الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار، مفاجآت الجونة الذي يلعب بدوري القسم الثاني، مع مديره الفني هشام زكريا الذي سبق وقاد وادي دجلة لسنوات بالدوري، فيما تبدو مواجهة الأسيوطي ضد الاتحاد متكافئة، في ظل طموح يملكه الفريقان، والأداء الجيد الذي يقدمه الأسيوطي بقيادة مديره الفني علي ماهر، وحصد الاتحاد الفوز مع مدربه الفرنسي ميشيل كافالي.

وتأجلت مباراتى الأهلى مع الداخلية، ومصر المقاصة مع المقاولون العرب، نظرا لخوض أبناء القلعة الحمراء، مؤجلاتهم فى الدورى المصرى الممتاز، حيث واجه أمس الأربعاء، الأسيوطى سبوت، فيما سيحل ضيفا على مصر المقاصة، يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش الجديد بالسويس.