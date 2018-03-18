الزمالك يختبر قوته المحلية فى مواجهة ولايتا ديتشا

على المصرى: يختبر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قوته المحلية، فى مواجهة ولايتا ديتشا الإثيوبى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم، على ستاد السلام الدولى، فى إياب دور الـ32 "الأول"، لكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".تلقى الزمالك خسارة مفاجئة فى لقاء الذهاب بهدفين مقاب



على المصرى:



يختبر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قوته المحلية، فى مواجهة ولايتا ديتشا الإثيوبى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة من مساء اليوم، على ستاد السلام الدولى، فى إياب دور الـ32 “الأول”، لكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”.

تلقى الزمالك خسارة مفاجئة فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ويكفيه الفوز بأى نتيجة للتأهل لدور الـ32 “الثانى” من البطولة، ويدير لقاء اليوم، طاقم تحكيم كيني مكون من دفيز أوجين حكما للساحة، ويعاونه كل من جلبرت شيريوت مساعد حكم أول، وأوليفر أوديامبو مساعد ثان.

وخاض الزمالك مرانه الرئيسي علي ملعب اللقاء، أول أمس الجمعة، واستمر لمدة ساعة وربع الساعة، ركز فيه إيهاب جلال المدير الفنى للقلعة البيضاء، علي النواحي التكتيكية، وأختتم المران بتقسيمة فى منتصف الملعب، بمشاركة الـ ٢٣ لاعبا المتواجدين بالمعسكر، وخاض الفريق مرانه الأخير، مساء أمس، بالملعب الفرعي باستاد القاهرة.

فى المقابل، خاض فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي، مرانه الأول، يوم الجمعة الماضى، على الملعب الفرعي لستاد القاهرة الدولى، وخاض مرانه الأخير أمس السبت، على ملعب المباراة،

ويسعى زينيبى فيسيها، المدير الفنى للفريق الإثيوبى، للخروج بأقل الخسائر من مواجهة اليوم.

وأقيم مساء أمس السبت، الاجتماع الفنى للمباراة، وأسفر عن ارتداء الزمالك لزيه التقليدي بالكامل.. بينما يرتدي ديتشا الزي الأخضر كاملا، وحضر الاجتماع الفنى من جانب الزمالك أيمن حافظ مدير الكرة والمدير الإداري لفريق ديتشا الإثيوبي.

