الزمالك يحيل محمد إبراهيم للتحقيق ويغرمه 100 ألف جنيه

علي المصري قرر إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة اﻷول بالقلعة البيضاء، إحالة محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق، إلى التحقيق وتغريمه 100 ألف جنيه؛ بسبب ما بدر منه، اليوم الجمعة، بالتجاوز في حق نبيل محمود، المدير الفني المؤقت للفريق، في تطبيق سياسة الانضباط والالت

علي المصري





قرر إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف العام على فريق الكرة اﻷول بالقلعة البيضاء، إحالة محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق، إلى التحقيق وتغريمه 100 ألف جنيه؛ بسبب ما بدر منه، اليوم الجمعة، بالتجاوز في حق نبيل محمود، المدير الفني المؤقت للفريق، في تطبيق سياسة الانضباط والالتزام داخل الفريق.

وبدأت الأزمة عندما وجد اللاعب اسمه غير مدرج بقائمة اللاعبين الذين سيخوضون المران، اليوم، على أن يتدرب بشكل منفرد، وهو ما أثار ضيق اللاعب، ودفَعه للحديث مع نبيل محمود، ليعرف السبب، فأكد له الأخير أن هذا الأمر راجع لقرار انضباطي، وهو ما أثار غضب محمد إبراهيم، الذي انفعل على مدربه.