رياضة

الزمالك يحقق في واقعة تسليم درع الدوري.. وينظم احتفالية للاعبين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فتح تحقيق شامل حول الواقعة الشهيرة التي شهدتها المباراة الختامية للزمالك أمام البنك الأهلي، ومراسم تسليم درع الدوري المصري. وكان محمود عبدالرازق شيكابالا غاب عن تتويج "الأبيض" بلقب الدوري المصري، بعدما دخل في مشاجرة مع…

إسلام مصطفى 4:34 م, الأحد, 29 أغسطس 21 4:34 م, الأحد, 29 أغسطس 21

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فتح تحقيق شامل حول الواقعة الشهيرة التي شهدتها المباراة الختامية للزمالك أمام البنك الأهلي، ومراسم تسليم درع الدوري المصري.

وكان محمود عبدالرازق شيكابالا غاب عن تتويج “الأبيض” بلقب الدوري المصري، بعدما دخل في مشاجرة مع رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أحمد مجاهد، عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي انتهت بتعادل الفريق بهدف لكل منهما.

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وأكد الزمالك في بيانه أنه سيقوم بفتح تحقيق شامل حول الواقعة للوقوف علي كافه الحقائق ويرحب النادي بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة في التحقيقات، كما يرحب بالمشاركة في أي تحقيق تُجريه جهة مختصة وإعلان النتائج وفق أعلى معايير المهنية والشفافية.

كما أعلن النادي عبر بيانه أنه بصدد الإعداد لاحتفال بمناسبة الفوز ببطولة الدوري العام بطريقة لائقة تناسب قيمة النادي ومحبيه بما في ذلك إقامة احتفالية جماهيرية بعد التنسيق مع الجهات المعنية وسوف يتم الإعلان عن ذلك في حينه بإذن الله.

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وإليكم بيان نادي الزمالك كاملًا

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بقلم إسلام مصطفى

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