الزمالك يحقق فوزه اﻷول في 2018 بثنائية في الداخلية

علي المصريحقق فريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، فوزه اﻷول في العام الجديد 2018، بتخطّيه كمين مضيفه الداخلية، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، لحساب الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.نجح الزمالك في تسجيل أول أهدافه، تح

علي المصري





حقق فريق الكرة اﻷول بنادي الزمالك، فوزه اﻷول في العام الجديد 2018، بتخطّيه كمين مضيفه الداخلية، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، لحساب الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

نجح الزمالك في تسجيل أول أهدافه، تحت قيادة إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للفريق، والأول أيضًا خلال عام 2018، في الدقيقة 38، عبر المهاجم الكونجولي كابونجو كاسونجو.

وفشل أبناء القلعة البيضاء في هز الشباك، على مدار اللقاءات الثلاثة الماضية، أمام طلائع الجيش، والأهلي، والإنتاج الحربي، علمًا بأن جلال تولّى قيادة الزمالك، في مواجهة الأهلي ثم الإنتاج الحربي، حيث انهزم في الأولى بثلاثية دون رد، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي، ويعد الفوز، اليوم، هو اﻷول له مع الزمالك.

ووضع عماد فتحي المنضم حديثًا من مصر المقاصة، بصمته اﻷولي مع الزمالك، بتسجيل الهدف الثاني لفريقه الجديد، في الدقيقة 61، بتسديدة رائعة.

ونجحت تبديلات علاء عبدالعال، المدير الفني للداخلية، في تقليص النتيجة، بعدما نجح البديل ناصر منسي في تسجيل هدف ﻷصحاب اﻷرض في الدقيقة 71، بخطأ دفاعي ساذَج ومعتاد من مدافعي الزمالك.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 32، وقفز للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمّد رصيد الداخلية عند 22 نقطة، محتلًّا المركز الحادي عشر في المسابقة.