الزمالك يحبط انتفاضة النصر ويقفز لوصافة الدوري

علي المصري أحبط فريق الكرة بالزمالك انتفاضة ضيفه النصر، ليقلب تأخره لفوز ثمين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، علي ستاد القاهرة الدولي، في ختام لقاءات اليوم اﻷول اﻷسبوع السادس والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. فاجئ النصر الجميع بتقدمه بهدف لهدافه وقائده محمد حسن "

علي المصري

أحبط فريق الكرة بالزمالك انتفاضة ضيفه النصر، ليقلب تأخره لفوز ثمين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، علي ستاد القاهرة الدولي، في ختام لقاءات اليوم اﻷول اﻷسبوع السادس والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

فاجئ النصر الجميع بتقدمه بهدف لهدافه وقائده محمد حسن “ميدو”، في الدقيقة 15، من ركلة جزاء، احتسبها إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، بعد عرقلة من محمود حمدي “الونش” لميدو، الذي سدد الكرة بنجاح علي يسار أحمد الشناوي حارس الزمالك.

وكاد النصر أن يسجل الهدف الثاني بعد التقدم بثلاثة دقائق فقط، بعدما استغل عمار حمدي خطأ طارق حامد في التمرير، لينفرد بمرمي الزمالك، قبل أن ينقذ أحمد الشناوي الموقف، ويتصدي لﻹنفراد الصريح.

وبعدها بدقيقة واحدة وتحديدا في الدقيقة 19، تغاضي إبراهيم نور الدين حكم اللقاء، عن احتساب ركلة جزاء ثانية للنصر، بعد عرقلة حمدي النقاز لحجاج عويس، داخل منطقة الجزاء، ليعترض الجهاز الفني ولاعبي النصر، علي قرار حكم اللقاء.

ومن هجمة منظمة للزمالك، في الدقيقة 33، مرر أيمن حفني كرة بينيه لعبد الله جمعه، الذي أنطلق وأرسل عرضية رائعة أنقض عليها الكونغولي كابونجو كاسونجو، ليضعها برأسه في مرمي النصر، معلنا عن هدف التعادل.

وأخطا حارس النصر في التعامل مع عرضية محمد عنتر، ليضعها محمود حمدي “الونش”، برأسه في المرمي، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع عن الشوط اﻷول، الذي أنتهي بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الفوز قفز بالزمالك، للمركز الثاني مؤقتا، بعدما رفع رصيده للنقطة 48، لأول مرة هذا الموسم، متخطيًا الدراويش “46 نقطة”، الذي سيلاقي طنطا يوم السبت المقبل ضمن الجولة ذاتها، ويتبقي له مباراة مؤجلة مع المصري، فيما تجمد رصيد النصر عند 14 نقطة، وبقي في المركز اﻷخير، وقطع خطوة جديدة نحو العودة لدوري المظاليم.

وحقق إيهاب جلال، المدير الفني للزمالك، الفوز الخامس على التوالي في الدوري، لأول مرة هذا الموسم، بعد الانتصار على طنطا، وسموحة، ووادي دجلة، وبتروجيت، على الترتيب.

وقاد جلال الزمالك في 9 لقاءات، حتى الآن، حيث خسر أمام الأهلي، والمصري، بينما هزم الداخلية، وتعادل مع إنبي والإنتاج الحربي، قبل أن يفوز بـ5 مباريات متتالية.