الزمالك يحاول إنقاذ موسمه من الفشل بمباراة المصرى

على المصرى يستضيف فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الزمالك، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الدور قبل النهائى لكأس مصر لكرة القدم، ويدير اللقاء الحكم محمود عاشور، ويعاونه سمير جمال مساعد حكم أول، ومحمد عبد المجيد مساعد ثان، و

على المصرى

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الزمالك، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءات الدور قبل النهائى لكأس مصر لكرة القدم، ويدير اللقاء الحكم محمود عاشور، ويعاونه سمير جمال مساعد حكم أول، ومحمد عبد المجيد مساعد ثان، وأحمد حمدي حكماً رابعاً.

ويتمسك الزمالك بآخر فرصة لإنهاء الموسم بالفوز بلقب، وحرمان غريمه التقليدي الأهلي من تحقيق ثنائية محلية، بعدما ودع دوري أبطال أفريقيا من المجموعات، وخرج من نفس الدور في البطولة العربية للأندية على أرضه.

وأنهى الدوري المصري في المركز الثالث، وأسفرت النتائج السيئة للفريق، عن رحيل المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو، بعد 4 أشهر فقط من تولي المهمة، لتنتقل القيادة مؤقتا إلى طارق يحيى.

فى المقابل، يأمل حسام حسن المدير الفنى للنادى المصري، فى مواصلة العروض الجيدة، والعودة من جديد بالفريق البورسعيدى لمنصات التتويج، بعدما أنهى الدوري في المركز الرابع، ويرغب فى تخطى عقبة الزمالك، والوصول لنهائى الكأس.

ويثق العميد فى قدرات لاعبيه على تحقيق الانتصار فى لقاء اليوم، من أجل الوصول للنهائى، والفوز باللقب الغائب عن خزائن النادى منذ عام 199، ولكنه طالبهم بعدم الاستهانة بالزمالك، رغم الأزمات الأخيرة التى يعيش فيها أبناء القلعه البيضاء،

ويرجح التاريخ كفة الزمالك ضد المصري في مباريات الفريقين بالكأس، التي دائماً تشهد ندية وإثارة وأحداث عصيبة، وفاز أبناء ميت عقبة باللقب 25 مرة من بينها آخر 4 نسخ، فالكأس لم يفارق أحضان ميت عقبة منذ عام 2013، بينما فاز المصري باللقب مرة وحيدة عام 1998، وتقابل الفريقين في مسابقة الكأس 20 مرة، فاز الزمالك في 11 مناسبة، وفاز المصري 6 مرات، بجانب 3 تعادلات.