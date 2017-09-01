الزمالك يتمسك بمعروف ويقترب من مهاجم الفيصلي

مرتضى منصور يعلن الاستغناء عن مجدي والموافقة على رحيل كوفي علي المصري أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، باقٍ فى الفريق ولن يتم بيعه أو إعارته لأى نادٍ، ولن يتم التفريط فيه، بناء على رغبة الجهاز الفني. وأوضح رئي

مرتضى منصور يعلن الاستغناء عن مجدي والموافقة على رحيل كوفي



علي المصري

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، باقٍ فى الفريق ولن يتم بيعه أو إعارته لأى نادٍ، ولن يتم التفريط فيه، بناء على رغبة الجهاز الفني.





وأوضح رئيس الزمالك أن البوركيني محمد كوفي هو من سيرحل فى الأيام المقبلة، فهناك عروض من مصر المقاصة والمصري وطنطا ونادٍ كويتي لشرائه، وسيتم حسم أمره قريبًا.

وكشف منصور أنه سيتم عرض محمد مجدي، مدافع الفريق، للبيع أو الإعارة في الموسم الجديد، وهذا لا يقلل من شأن اللاعب، ولكن بسبب زيادة القائمة الجديدة للفريق.

ونفى مرتضى صحة الأنباء التي ترددت أخيرًا حول إعادة النادي للاعب أحمد موسى “كابوريا” المنتقل حديثًا للزمالك، لفريقه السابق المصري البورسعيدي، مؤكدًا أنه تم شراؤه عن قناعة بقدراته وإمكاناته، وغير صحيح أنه سيعود لناديه، مشيرًا إلى أنه ليس من الطبيعي أن يشترى الزمالك لاعبًا لم تمض عليه أيام ثم يفرط فيه.

في سياق آخر يسعي مسئولو الزمالك لاستغلال سفر بعثة فريق الكرة إلى الأردن، غدًا السبت، استعدادًا لملاقاة الفيصلي وديًّا يوم الأحد، للتفاوض مع مسئولي النادي الأردني لضم المهاجم البولندي لوكاس سيمون لتدعيم خط هجوم الفريق في الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يتم تكليف أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي ورئيس البعثة في الأردن، لتولّي ملف المفاوضات مع إدارة الفيصلي على هامش المباراة الودية التي ستقام بمناسبة اعتزال حسونة الشيخ لاعب الفريق الأردني.

ومن المرتقب أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة، صباح غدٍ السبت، متجهة إلى الأردن ببعثة تضم 24 لاعبًا لخوض المباراة مساء الأحد، على أن تعود إلى القاهرة الاثنين المقبل.