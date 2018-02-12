الزمالك يتلقى موافقة الرقابة والمعايير على قبول تمويل صفقة النقاز

على المصرىأكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تلقيه موافقة من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، بقبول طلب الموافقة على تبرع أحد رجال الأعمال السعوديين، بمبلغ مليون دولار، لتمويل جزء من صفقة حمدي النقاز لاعب المنتخب التونسي والنادي النجم الساحلي التونسي التى أبرمها الن

على المصرى



أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تلقيه موافقة من المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، بقبول طلب الموافقة على تبرع أحد رجال الأعمال السعوديين، بمبلغ مليون دولار، لتمويل جزء من صفقة حمدي النقاز لاعب المنتخب التونسي والنادي النجم الساحلي التونسي التى أبرمها النادي في يناير الماضي.

وأضاف منصور، أن الزمالك تلقى خطابًا من المكتب الفنى للرقابة والمعايير، وفقًا للمادة 71 لقانون 2017، واللوائح المالية والإدارية المنظمة للأندية، بإتمام الموافقة من الوزارة، التى طلبت فى خطابها، بإتخاذ اللازم مع موافاتها بالمستندات الدالة على الأجراءات.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الدولى التونسى مقابل 150 ألف دولار لنهاية الموسم الحالى، على أن يحصل على 400 ألف دولار فى الموسم المقبل، و425 ألف دولار بالموسم التالى، و450 ألف دولار فى الموسم الثالث والأخير بعقده، ودفع الزمالك للنجم الساحلى، 500 ألف دولار، من أصل 700 ألف يحصل عليها النادى التونسى، على أن يتم سداد 200 ألف دولار دفعة ثانية بعد شهر من إتمام الصفقة.



