الزمالك يتعاقد مع الصفقة السورية الثالثة

على المصرى أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكره‫؛‬ عن توقيع اللاعب السوري علاء الشبلي الظهير الأيمن لفريق النفط العراقي ومنتخب سوريا‫؛‬ للقلعة البيضاء في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم. وشارك الشبلي مع فريق النفط العراقي في البطولة العربية الأخيرة، التى أقيمت

على المصرى

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكره‫؛‬ عن توقيع اللاعب السوري علاء الشبلي الظهير الأيمن لفريق النفط العراقي ومنتخب سوريا‫؛‬ للقلعة البيضاء في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم.

وشارك الشبلي مع فريق النفط العراقي في البطولة العربية الأخيرة، التى أقيمت فى مصر، وحضر اللاعب إلى النادي اليوم، والتقى مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، قبل أن يوقع على عقود انضمامه رسميا.

ويعد الشلبى هو ثالث لاعب سورى يتعاقد معه الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد ضم خالد المبيض ومؤيد العجان، ومن المنتظر أن يفاضل الزمالك بين الثلاثى لتفعيل التعاقد مع اثنين فقط، حيث إن العدد الأقصى لضم اللاعبين السوريين أو الفلسطينيين واعتبارهم محليين اثنين فقط.

من جانب آخر، أرسلت إدارة نادى الزمالك الاستغناء الخاص بالثنائي صلاح ريكو ومحمد مسعد، رسميا إلى نادى مصر المقاصة، بعدما أنهى الفريق الفيومى إجراءات ضمهما مقابل 5 ملايين جنيه، بناء على طلب مؤمن سليمان المدير الفنى الجديد للفريق.