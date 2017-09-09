الزمالك يتعادل مع الإنتاج في الظهور الأول لنيبوشا

علي المصري اكتفي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بنقطة من مواجهة مضيفه الإنتاج الحربي، بعد تعادلهما بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على استاد السلام، في ختام لقاءات اليوم الثاني للجولة الأولى، من الدوري المصري الممتاز لكرة…

علي المصري

اكتفي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بنقطة من مواجهة مضيفه الإنتاج الحربي، بعد تعادلهما بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، على استاد السلام، في ختام لقاءات اليوم الثاني للجولة الأولى، من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تقدم عمر السعيد لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة من انطلاقة اللقاء، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لم يستطع أحمد الشناوي حارس مرمي الزمالك، التعامل معها، ليعلن تقدم الفريق العسكري بهدف نظيف.

واستغل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك الجديد، خطأ محمود رزق مدافع الإنتاج، في إعادة الكرة لحارس مرماه عامر عامر، ليتعادل للزمالك في الدقيقة 27.

وحاول الصربي نيبوشا المدير الفني الجديد للزمالك، ومختار مختار نظيره في الإنتاج الحربي، في اقتناص أول ثلاثة لقاءات في المسابقة، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق

وكان عامر عامر حارس مرمى الفريق العسكري، نجم فريقه طوال شوطي اللقاء، بعدما أفسد هجمات الزمالك بمساعد خط دفاعه، وأنقذ مرماه في أكثر من كرة، أبرزها لكاسونجو وباسم مرسي بعد نزوله.

بتلك النتيجة، يحصد الإنتاج الحربي أول نقطة له هذا الموسم، ويتواجد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد نقطة واحدة، وهو نفس رصيد الزمالك، صاحب المركز الخامس في المسابقة.