الزمالك يتعادل مع أهلي طرابلس ويخطف صدارة المجموعة مؤقتا

اكتفي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بنقطة التعادل السلبي بدون أهداف، أمام مضيفه أهلي طرابلس الليبي، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، واحتضنه ملعب “الطيب المهيرى” بمدينة “صفاقس” التونسية، حيث لا تقام أى مباريات قارية فى ليبيا.

انتهي شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وشهد النصف الأول من اللقاء، تبادل السيطرة والهجمات الخطرة بين الفريقين، وكانت أخطر الفرص بعد مرور 3 دقائق من انطلاقة المباراة، عندما مرر معروف يوسف، كرة عرضية فشل محنود عبدالرازق “شيكابالا” قائد الزمالك في ترويضها، لتمر من تحت أقدامه.

فيما شهدت الدقيقة الثامنة، إنقاذ رائع من أحمد الشناوي حارس الزمالك، بعدما تصدي لهدف محقق، بتدخل رائع لرأسية أنيس سولتو، من داخل منطقة الستة ياردات، قبل أن تتعاطف العارضة مع الزمالك في الدقيقة 36، بعدما مر مؤيد اللافي من 4 مدافعين، قبل أن ترد العارضة الكرة.

ولم يشهد الشوط الثاني أي خطورة تذكر علي المرميين، سوي فشل البديل ستانلي في استغلال تمربرة مصطفى فتحي، ليهدر انفرادا كاملا تصدي له محمد فتحي عبدالله حارس مرمى أهلي طرابلس ببراعة شديدة.

وفشلت محاولات المصري طلعت يوسف المدير الفني لأهلي طرابلس، والبرتغالي أوجوستو إيناسيو نظيره في الزمالك، في خطف هدف الفوز واقتناص الثلاثة نقاط، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحصل كل فريق علي نقطة من نقاط اللقاء الثلاثة.

ورغم التعادل، اقتنص الزمالك صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، من اتحاد العاصمة الجزائرى، بعدما رفع أبناء ميت عقبة رصيدهم للنقطة الرابعة، فيما يأتي اتحاد العاصمة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وسيتقابل غدا الأربعاء، مع كابس يونايتد الزيمبايوي “متذيلا المجموعة بدون رصيد من النقاط”، فيما حصد أهلي طرابلس النقطة الأولي، وقفز للمركز الثالث.