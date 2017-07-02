الزمالك يتراجع عن إقالة إيناسيو بشرط التأهل الأفريقي

علي المصري: تراجع المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إقالة البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعه البيضاء، عقب السقوط المخزي اليوم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام كابس بونايتد الزيمبابوي في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

علي المصري:

تراجع المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إقالة البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعه البيضاء، عقب السقوط المخزي اليوم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام كابس بونايتد الزيمبابوي في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأمهل منصور إيناسيو فرصة لتصحيح الأوضاع حتي الأحد المقبل، الذي يشهد مواجهة الفريق أمام أهلي طرابلس الليبي، في الجولة الأخيرة للبطولة. بشرط تأهل الفريق لدور الثمانية من المسابقة القارية الأكبر.

ويحتاج الزمالك للفوز علي الفريق الليبي، الذي يقوده المصري المخضرم طلعت يوسف، بأي نتيجة في المباراة التي ستقام في برج العرب، بشرط عدم فوز كابس يونايتد علي اتحاد العاصمة، في اللقاء الثاني للمجموعة، الذي سيقام في الجزائر، ليتأهل الزمالك واتحاد العاصمة سويا عن المجموعة الثانية.