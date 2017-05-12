الزمالك يبدأ مغامرة إفريقية جديدة بفوز سهل على كابس يونايتد

وكالات:استهل الزمالك المصري مشواره بدور 16 بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، الذي يلعب بنظام المجموعات، بالفوز 2-صفر على ضيفه كابس يونايتد من زيمبابوي، مساء الجمعة.وتقاسم الزمالك الصدارة في أولى جولات المجموعة الثانية مع اتحاد العاصمة، لكن الفريق الجزائري يتفوق بفارق الأهداف بعد انتصاره 3-صفر ع

وكالات:



استهل الزمالك المصري مشواره بدور 16 بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، الذي يلعب بنظام المجموعات، بالفوز 2-صفر على ضيفه كابس يونايتد من زيمبابوي، مساء الجمعة.





وتقاسم الزمالك الصدارة في أولى جولات المجموعة الثانية مع اتحاد العاصمة، لكن الفريق الجزائري يتفوق بفارق الأهداف بعد انتصاره 3-صفر على أهلي طرابلس الليبي في وقت سابق اليوم.

وواصل الزمالك سعيه لإحراز لقبه السادس في المسابقة، بعد خسارة نهائي العام الماضي أمام ماميلودي صن داونز ليحقق فوزا سهلا في استاد برج العرب أمام نحو خمسة آلاف مشجع.

أضاع الزمالك الكثير من الفرص في الشوط الأولـ وانتظر نحو ساعة كاملة حتى افتتح باسم مرسي التسجيل من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من القائد محمود عبد الرازق (شيكابالا).

وضاعف البديل النيجيري ستانلي أوهاوتشي التقدم من ضربة رأس أخرى لكن بعد ركلة ركنية نفذها مواطنه معروف يوسف.