الزمالك يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الدوري بثنائية في إنبي

نجح الزمالك في حصد أول 3 نقاط له خلال مشوار الحفاظ على لقب الدوري المصري، بعد أن حقق فوزًا على إنبي بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم، على ستاد بترو سبورت. وافتتح أحمد سيد زيزو أهداف…

نجح الزمالك في حصد أول 3 نقاط له خلال مشوار الحفاظ على لقب الدوري المصري، بعد أن حقق فوزًا على إنبي بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم، على ستاد بترو سبورت.

وافتتح أحمد سيد زيزو أهداف الزمالك قبل نهاية الشوط الأول من علامة الجزاء، قبل أن يعزز عمر السعيد تقدم الأبيض، برأسية رائعة في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

وفشل حلمي طولان هز شباك القلعة البيضاء، في ظل اعتماده على بعض الوجوه الجديدة التي تدعم قائمة إنبي أبرزها مهاجم المصري السابق أحمد جمعة، وكذلك حسام عرفات القادم من وادي دجلة، وزميله خالد رضا وأيضًا مصطفى جمال وفيكتور أديبايور ومروان داوود ومحمد إسماعيل.