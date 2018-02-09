الزمالك يبحث عن الثأر أمام سموحة في الدوري.. واﻷهلي لمواصلة انتصاراته

علي المصريتشهد الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، التي ستقام علي مدار 4 أيام، عدة مواجهات ساخنة، فيما ستتأجل مواجهتي إنبي ومصر المقاصة، والرجاء والمصري، بسبب مشاركات الفريق الفيومي والبورسعيدي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد "الكونفدرالية".وتتصدر موا



علي المصري

تشهد الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، التي ستقام علي مدار 4 أيام، عدة مواجهات ساخنة، فيما ستتأجل مواجهتي إنبي ومصر المقاصة، والرجاء والمصري، بسبب مشاركات الفريق الفيومي والبورسعيدي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد “الكونفدرالية”.

وتتصدر مواجهة الأهلي والمقاولون العرب، عناوين الجولة، خاصة أنها مباراة مكررة، بعدما لعب الفريقان مباراتهما المؤجلة أمس الخميس، وسيلتقيان مجددا يوم الإثنين المقبل، في حدث يتكرر بعد 36 عامًا، حيث حدث بين نفس الفريقين عام 1982، بسبب الارتباطات الأفريقية للناديين.

ويبحث الأهلي عن مواصلة قطار انتصاراته وحصد الفوز العاشر على التوالي بالدوري، بعدما هزم المقاولون بثلاثية دون رد، وعزز صدارة الدوري برصيد 57 نقطة، ويعاني الفريق من أزمة دفاعية مستمرة، في ظل احتمالات غياب محمد هاني للإجهاد، مع استمرار غياب الثلاثي أيمن أشرف ورامي ربيعة وسعد سمير.

ويعول الأهلي على تألق هجومه المرعب بقيادة وليد أزارو وجونيور أجاي وعبد الله السعيد، مع تألق الجنوب أفريقي باكاماني في مواجهة المقاولون، المتطلع لتحسين صورته بعد الخسارة بثلاثية في اللقاء المؤجل.

ويخوض الزمالك، غدا السبت، مواجهة بدافع الثأر أمام مضيفه سموحة، بعدما خسر الفريق بثلاثية دون رد في مباراة الدور الأول، ويحتل الزمالك، المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعد استعادة الانتصارات على حساب طنطا، وفي ظل أداء طيب وعرض قوي بعد انضمام الصفقات الشتوية، وخاصة التونسي حمدي النقاز ومحمد عنتر ومحمود عبد العزيز والغاني نانا بوكو.

ويسعى سموحة لاسترداد المركز الرابع، بعدما تراجع للمرتبة الخامسة برصيد 35 نقطة، وتأمل الكتيبة السكندرية، في تحقيق الفوز، في ظل أداء متميز لمثلث الهجوم حسام حسن وأوميد أوكري ومحمد حمدي زكي.

ويخوض الإسماعيلي، مع مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني، اختبارًا صعبًا أمام الداخلية، ويسعى الدراويش لمواصلة الصحوة والحفاظ على المركز الثاني، خاصة مع تألق لاعبيه وخاصة إبراهيم حسن والحارس محمد عواد.

ويسعى وادي دجلة لمواصلة صحوته، للهروب من شبح الهبوط من خلال الفوز على بتروجيت، كما يبحث النصر عن بداية تصحيح أوضاعه في مواجهة الأسيوطي سبورت، صاحب العروض القوية.

ويلتقي الإنتاج الحربي، مع نظيره الاتحاد السكندري، الباحث عن تخطي شبح الهبوط، كما يلعب طنطا ضد طلائع الجيش.