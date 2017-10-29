الزمالك ودجلة فى مواجهة الخروج من النتائج السلبية

على المصرى تختتم اليوم الأحد، لقاءات الجولة السابعة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، حيث يحل نادى الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره وادى دجلة، فى اللقاء الذى يستضيفه على ستاد القاهرة الدولى، فى السابعة مساء، ويديره أمين عمر حكماً للساحة، ويعاونه سمير جمال كمساعد حكم أول، وأحمد توفيق طلب كمساع



على المصرى

تختتم اليوم الأحد، لقاءات الجولة السابعة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، حيث يحل نادى الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره وادى دجلة، فى اللقاء الذى يستضيفه على ستاد القاهرة الدولى، فى السابعة مساء، ويديره أمين عمر حكماً للساحة، ويعاونه سمير جمال كمساعد حكم أول، وأحمد توفيق طلب كمساعد ثانٍ، ومحمد عبد الحافظ حكماً رابعاً، وكل من طارق مجدي ومحمد سلامة ميدو حكماً خامساً.

ويغيب الأهلي “حامل اللقب”، عن الجولة السابعة، حيث كان من المقرر أن يلتقي مع الأسيوطي سبورت، بسبب ارتباطه بخوض لقاء الوداد البيضاوى المغربي، في ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر أن يقام اللقاء، أمس السبت، لكن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بقيادة عامر حسين، قررت تأجيله 24 ساعة، من أجل السماح للجماهير بمشاهدة لقاء نهائى أبطال أفريقيا، كما تم نقل المباراة من ملعب السلام لستاد القاهرة الدولى.

وتقدم نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بطلب إلى مسئولي الجبلاية ووادي دجلة، لتأخير المباراة الفريقين، لمدة ساعة، لتقام في الثامنة مساءً، بدلا من السابعة، نظرا لتعارضها مع موعد نهائي البطولة الإفريقية لكرة اليد، للأندية أبطال الدوري، والتي سيواجه فيها الزمالك، نظيره الترجي التونسي، ولم يحسم الأمر حتى كتابة هذه السطور.

ويتطلع الفريقان للخروج من دوامة النتائج السلبية، وسيكون الصدام قويًا بين المونتينجري نيبوشا المدير الفنى للزمالك، ونظيره فى وادى دجلة، أحمد حسام “ميدو”، خاصة وأنهما بعيدين عن الانتصارات في آخر 3 و4 جولات على الترتيب.

ويأمل الزمالك الجريح بعد سقوطه بثلاثية أمام سموحة فى الجولة الماضية، لتصحيح مساره خاصة مع عودة صانع الألعاب أيمن حفني، وحل أزمة إيقاف علي جبر، ومحاولات نيبوشا لرفع الحالة المعنوية للاعبيه.

وتراجع الزمالك للمركز الثامن، فى جدول ترتيب الدورى المصرى، بعد إقامة كافة لقاءات الجولة السابعة، بعدما جمع 9 نقاط من 6 جولات، ولم يحقق الفوز فى الثلاثة لقاءات السابقة، حيث تعادل مع إنبى وطنطا، قبل خسارته الكبيرة أمام سموحة.

فى المقابل، بقدم وادي دجلة مع ميدو، بداية مهزوزة، حصد خلالها 5 نقاط فقط، تضعه بالمركز الـ15 بجدول الترتيب، محققًا فوزًا وحيدًا، وغابت عن الانتصارات، خلال الجولات الأربع الماضية، بخسارتين وتعادلين على الترتيب.

ويرغب ميدو، الذى سبق له قيادة الزمالك، في ولايتين سابقتين، فى تحقيق فوزه الأول، على النادى الذى عرفه الجمهور من خلال، وسبق للعالمى، مواجهة الزمالك مرتين، لم يحقق الفوز خلالهما، حيث تعادل مرة، وخسر الأخرى.