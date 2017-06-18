الزمالك متفائل في الجزائر وإيناسيو يثق بالفوز على اتحاد العاصمة

علي المصري: خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه الأول بالجزائر وسط تفاؤل جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، بعد وصول البعثة عصر أمس الأحد، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

علي المصري:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه الأول بالجزائر وسط تفاؤل جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري، بعد وصول البعثة عصر أمس الأحد، استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة من دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد البرتغالي أوجستوا إيناسيو المدير الفني للفريق، أنه حضر إلى الجزائر، وهو يعلم صعوبة المباراة، خاصة وأنها أمام فريق جيد وقوي، يسانده جمهور كبير، مضيفا:”حضرنا من أجل هدفنا وهو الفوز بالنقاط الثلاث، رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق، من ضغط المباريات بشكل كبير، حيث أن الزمالك خاض مباراة في الدوري منذ يومين”.

وأضاف إيناسيو: “اللعب على عشبية من النجيل الطبيعي جيد، أفضل من الصناعي، ومسألة الضغط الجماهيري على اللاعبين لن تكون مؤثرة، لأن لاعبي الزمالك أصحاب خبرات، والجهاز الفني يثق في قدراتهم”.

وختم المدير الفني للزمالك تصريحه: “لدينا طموحات ونركز في المباراة جيدا، والظروف والحالة الفنية وقت اللقاء، هي التي ستحدد الفائز، ولكن الزمالك حضر من أجل الثلاث نقاط”.