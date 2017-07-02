الزمالك في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام كابس يونايتد

علي المصري: يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مواجهة صعبة، عندما يحل ضيفا على كابس يونايتد الزيمبابوي، فى الثالثة عصر اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب "ناشيونال سبورتس"، بالعاصمة هرارى، فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، للمجموعة الثانية، من دور الستة عشر "المجموعات"، لدورى أبطال إفريقيا. وتقرر خلا

علي المصري:

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مواجهة صعبة، عندما يحل ضيفا على كابس يونايتد الزيمبابوي، فى الثالثة عصر اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب “ناشيونال سبورتس”، بالعاصمة هرارى، فى الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، للمجموعة الثانية، من دور الستة عشر “المجموعات”، لدورى أبطال إفريقيا.

وتقرر خلال الاجتماع الفنى للقاء، أن يرتدي الزمالك الزي الأبيض التقليدي، فيما سيرتدي حارسه الزي الأسود الكامل، بينما سيلعب فريق كابس يونايتد بالزي الأخضر الكامل، ويظهر حارس مرماه بالزي الأصفر الكامل.

وتعد مواجهة اليوم محفوفة بالمخاطر لأبناء القلعة البيضاء، لرغبة الفريق فى البعد عن الدخول فى حسبة برمة، فى الجولة الأخيرة التى تقام الأسبوع المقبل، ويستضيف خلالها فريق أهلى طرابلس الليبى، الذى يقوده المصرى المخضرم طلعت يوسف، ويعرف كل كبيرة وصغيرة عن الزمالك.

ويتصدر اتحاد الجزائر الجزائرى، المجموعة برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه أهلي طرابلس، بينما يقبع الزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل كابس يونايتد جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط.

ويطمح الزمالك بقيادة البرتغالى أوجستو إيناسيو، المدير الفنى للفريق، في العودة لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في الجولات الثلاث الماضية، عقب تعادله مع أهلى طرابلس ذهابا بدون أهداف، والتعادل مع اتحاد العاصمة 1-1، قبل الخسارة أمام بطل الجزائر، بثنائية نظيفة فى الجولة الماضية.

وجاء تعادل اتحاد العاصمة مع أهلى طرابلس أمس، ليمنح الزمالك عدة فرص فى التأهل لدور الثمانية، حتى فى حالة خسارته اليوم، أمام كابس يونايتد، بشرط فوزه فى المواجهة الأخيرة أمام أهلى طرابلس، الأسبوع المقبل فى برج العرب، ليتأهل بفارق المواجهات المباشرة.