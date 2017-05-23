الزمالك فى مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام أهلى طرابلس

على المصرى يخرج فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لملاقاة أهلى طرابلس الليبى، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، ويقام اللقاء فى الثامنة مساء على ملعب الطيب المهيرى بمدينة صفاقس التونسية، حيث لا تقام أى مباريات قارية فى ليبيا. ويدير…



على المصرى

يخرج فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لملاقاة أهلى طرابلس الليبى، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، ويقام اللقاء فى الثامنة مساء على ملعب الطيب المهيرى بمدينة صفاقس التونسية، حيث لا تقام أى مباريات قارية فى ليبيا.

ويدير اللقاء الحكم المغربي نور الدين جعفري، ويعاونه هشام آيت أبو، ومهيب فيلالي، ويرتدي الزمالك الزي الأبيض كاملا، بينما يرتدي أهلي طرابلس الزي الأخضر، فيما يرتدي حارس مرمى الزمالك الزي الأسود بالكامل، وحارس أهلي طرابلس اللون الأصفر.

وأصدر نادي أهلي طرابلس الليبي دعوات لحضور المباراة، وتم اعتمادها من قبل الأمن التونسي، الذى قرر أن يتم توزيعها من خلال مسئولي الناديين، حيث لن يتم طرح تذاكر للبيع، وشدد مسئولى الأمن خلال الاجتماع الفنى للقاء، على ضرورة أن يحمل الحاضرون جوزات سفر مصرية وليبية، ويمنع حضور الجمهور التونسي للمباراة.

ويتصدر اتحاد العاصمة الجزائرى، المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، عقب فوزه 3 ـ 0 على ضيفه أهلي طرابلس “متذيل الترتيب” في الجولة الأولى، متفوقا بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيه الزمالك، الذي يتساوى معه في نفس الرصيد، بعدما تغلب 2 ـ 0 على ضيفه كابس يونايتد الزيمبابوى، الذي يحتل المركز الثالث.

ويطمح الزمالك، الفائز باللقب في خمس مناسبات كان آخرها عام 2002، في مواصلة صحوته تحت قيادة مدربه البرتغالي أوجستو إيناسيو، عقب فوز الفريق في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بمختلف المسابقات، ويرى عشاق القلعة البيضاء أن الأداء قد تحسن كثيرا مع إيناسيو، وهو ما ظهر بوضوح في لقاء الفريق الأخير بالدوري المصري، حينما تغلب على ضيفه وادي دجلة 2 ـ 1 يوم الخميس الماضي.

ويدرك أهلي طرابلس، الذي يتولى تدريبه المدرب المصري المخضرم طلعت يوسف، أن تحقيق أي نتيجة أخرى بخلاف الفوز، تعني تقلص حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية، ويواجه الفريق الليبى صعوبة بالغة في تحقيق هدفه، لاسيما في ظل توقف النشاط الكروي في ليبيا حاليا، بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الراهن.