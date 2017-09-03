الزمالك ضيفا علي الفيصلي الأردني في اعتزال حسونة الشيخ

علي المصري يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ضيفا علي الفيصلي الأردني، مساء اليوم الأحد، على استاد عمان الدولي، في مباراة اعتزال النجم الدولي الأردني حسونة الشيخ، ويشارك في المباراة عدد من نجوم الكرة الأردنية، ممن عاصروه في مسيرته الكروية. وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، حيث يعتبر حسونة ال



علي المصري

يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، ضيفا علي الفيصلي الأردني، مساء اليوم الأحد، على استاد عمان الدولي، في مباراة اعتزال النجم الدولي الأردني حسونة الشيخ، ويشارك في المباراة عدد من نجوم الكرة الأردنية، ممن عاصروه في مسيرته الكروية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، حيث يعتبر حسونة الشيخ أحد أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الملاعب الأردنية، وسجل مشواراً حافلاً بالإنجازات سواء مع فريقه الفيصلي أو المنتخب الأردني.

ووصلت بعثة نادي الزمالك العاصمة الأردنية عمان أمس السبت، برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، وسيقود الفريق خلال المباراة طارق يحيى المدرب العام، بعدما اعتذر المدير الفني الجديد للفريق الصربي نيبوشا، عن قيادة هذه المباراة احتراماً وتقديراً لفريق الفيصلي الذي قاده خلال الفترة الماضية قبل أن ينتقل لتدريب الزمالك.

وشكل حسونة الشيخ، إضافة مهمة لفريق الفيصلي منذ انضمامه إليه قادماً من فريق شباب الحسين، حيث استطاع أن يفرض نفسه بفضل موهبته، وتمكن من حجز مقعده في التشكيلة الرئيسية وعمره 19 عاماً.

وبزغ نجم حسونة الشيخ مع الفيصلي عندما شارك معه في بطولة كأس الكؤوس العربية، حيث قدم فيها مستويات فنية باهرة جعلته نجما كبيرا لدى جماهير الفيصلي.

ويعتبر حسونة الشيخ من أفضل اللاعبين في صناعة الأهداف، كما أنه يتمتع بقدرة كبيرة على تسجيلها، وحقق مع الفيصلي كافة ألقاب البطولات المحلية في أكثر من مرة، كما حقق معه لقبي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والعديد من الإنجازات العربية.

وشارك حسونة بالعديد من الاستحقاقات المهمة بصفوف المنتخب الأردني، وأسهم في حصوله على الميداليتين الذهبيتين في الدورتين العربيتين عامي 1997 في بيروت، و1999 في عمان.

وخاض حسونة الشيخ مع المنتخب الأردني 4 مرات في تصفيات كأس العالم أعوام: (1998) و(2002) و (2010) و(2016)، إلى جانب المشاركة في بطولة كأس العرب عام (1998).

ولعب في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا أعوام: (2003)، (2006) و(2009)، والمشاركة في نهائيات كأس آسيا (2004)، وشارك في بطولة غرب آسيا أعوام: (2000، 2002، 2004، 2007، 2008، 2010).

وأشرف على تدريب حسونة الشيخ العديد من المدربين الذين يعتبرون بمثابة أصحاب الفضل في مسيرته الكروية كمظهر السعيد ومحمد اليماني والمرحوم محمود الجوهري وغيرهم.

وعاصر حسونة الشيخ العديد من نجوم الكرة الأردنية أمثال جمال أبو عابد وصبحي سليمان ومؤيد سليم وهيثم الشبول وجعفر حماد وعلي الزعبي، وغيرهم.

وخاض العديد من التجارب الاحترافية، حيث للعب في الجيش السوري وصحم العُماني ونادي دبي الإماراتي والبستين والرفاع البحرينين.

واعتزل حسونة الشيخ اللعب دولياً عام 2008، وأقيمت له مباراة تكريمية على هامش المباراة الودية التي جمعت الأردن وأوزبكستان، فيما اعتزل كرة القدم نهائياً عام 2014.