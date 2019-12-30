الزمالك: حمدي النقاز لن يفلت من العقاب وعقده واضح للجميع

كان النقاز الجناح الأيمن لنادي الزمالك أعلن فسخ عقده مع النادي من طرف واحد، ومغادرته للقلعة البيضاء بشكل تام.

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن حمدي النقاز لاعب الفريق السابق يستوجب العقاب، موضحًا إن الفريق يسير في الإجراءات القانونية من أجل الحصول على حقوقه الكاملة من اللاعب.

وكان النقاز الجناح الأيمن لنادي الزمالك أعلن فسخ عقده مع النادي من طرف واحد، ومغادرته للقلعة البيضاء بشكل تام.

وقال حمادة أنور، خلال تصريحات إذاعية: «عقد النقاز تم الكشف عن تفاصيله عبر وسائل الإعلام، وينص على صرف مستحقاته ربع سنويا وليس شهريا».

وأضاف: «اللاعب الأجنبي في مصر يقوم بصرف راتبه المنصوص عليه في التعاقد بالكامل سواء شهريا أو حسب الاتفاق مع النادي».

وتابع: «تقدمنا بشكوى ضد النقاز، ما فعله أضر بالفريق، وأفقده عنصرًا وسط منافسات الموسم، وهذا لا يجوز».