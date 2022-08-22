الزمالك بطلًا للدوري للمرة الثانية على التوالي والـ14 في تاريخه بعد تعثر بيراميدز

توّج الفريق الأول لنادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، للمرة الثانية على التوالي، والرابعة عشر في تاريخ القلعة البيضاء.

وكان الزمالك يحتاج إلى نقطتين فقط من أجل ضمان التتويج الرسمي، ولكن تعثر نادي بيراميدز اليوم أمام فيوتشر بالخسارة، منح القلعة البيضاء لقب الدوري رسميًا.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، قبل جولتين من النهاية.

يُذكر أن الأهلي كان قد خرج من سباق المنافسة رسميًا، بعد تعادله السلبي أمس مع الإسماعيلي، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب

ولم يحقق الزمالك لقب الدوري المصري مرتين على التوالي منذ 15 عامًا، وبالتحديد حين توّج باللقب في موسم 2002-2003 و2003-2004