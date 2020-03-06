الزمالك أول المتأهلين لنصف نهائي أبطال أفريقيا على حساب الترجي

تأهل فريق الزمالك على حساب الترجي التونسي رغم الهزيمة 0-1 في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب رادس اليوم، الجمعة فى تمام التاسعة مساء ضمن مباريات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019-2020، ليتأهل رسميًا لدور الأربعة.

جاء الهدف الوحيد مبكرًا في الدقيقة 5، أحرزه اللاعب بلال بن ساحة من ركلة جزاء، بعد ارتطام الكرة في يد محمود علاء داخل منطقة الجزاء.

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل في حراسة المرمى: محمد أبو جبل، وخط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حازم إمام، وخط الوسط الدفاعي: فرجاني ساسي – طارق حامد، وخط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم “أوباما” – أحمد سيد “زيزو”، وفي الهجوم: مصطفى محمد.

أما فريق الترجي ففي حراسة المرمى: معز بن شريفية، وفي خط الدفاع: حسين الربيع – محمد علي اليعقوبي – عبد القادر بدران – إيهاب المباركي، وخط الوسط الدفاعي: فوسيني كوليبالي – فادي بن شوق – كوامي بونسو، وفي الوسط الهجومي: بلال بن ساحة – حمدو الهوني، والهجوم: ابراهيما واتارا.

الزمالك كان قد أنهى لقاء الذهاب بالفوز بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره الترجي خلال اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي على ملعب استاد القاهرة.

بذلك يلعب الزمالك مع الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي والرجاء البيضاوي المغربي، حيث كان الأخير متفوقًا في مباراة الذهاب والتي أقيمت بالمغرب بهدفين دون رد.

جدير بالذكر أن الترجي يُعد حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين بعد الفوز على الأهلي في نهائي نسخة (2018) ثم الوداد البيضاوي المغربي في نهائي نسخة (2019).