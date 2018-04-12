الزمالك أبطال السوبر الإفريقي لكرة اليد للمرة الخامسة

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توج الفريق الأول لكرة اليد بالزمالك بلقب السوبر الإفريقي الخامس له في تاريخه بالفوز على نظيره الأهلي 21/20 باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على الصالة المغطاة باستاد القاهرة .





وبدأت المباراة حماسية من جانب الفريقين وسط محاولات من كل فريق لفرض سيطرته وظهر التعادل مبكرا 2/2 بعدها يتقدم الزمالك 6/5 .





وتزداد المباراة سخونة في ظل تقارب النتيجة هنا وهناك وتصل للتعادل 8/8 ومع اقتراب الشوط الأول من النهاية يطلب كلا المديرين الفنيين الوقت المستقطع لاعطاء التعليمات اللازمة لإنهاء الشوط الذي انتهى بتقدم الأهلي 10/9 .





ويبدأ الأهلي الشوط الثاني بالتقدم 11/9 قبل أن ينتفض الزمالك ويتألق حارس مرماه محمد علي ليتقدم الزمالك التعادل 12/11 .





وتشتعل المباراة في دقائقها الأولى وهدف هنا وهناك من كل فريق لتصل النتيجة للتعادل 14/14 وسط تألق نجوم الفريقين أحمد الأحمر وباركوس من الزمالك وإسلام حسن وعاصم من الأهلي .





وتزداد سخونة المباراة ومتعتها وسط تألق الحارسين هادي الطيار ومحمد علي وكذلك القائم هنا وهناك ليتقدم الأهلي من جديد 17/15 بعد تألق نجمه حماصه .





وينتفض الزمالك من جديد بتألق نجميه يحيى خالد والأحمر ودونجل والحارس المتألق محمد علي ليعود التعادل من جديد بين الفريقين 18/18 .





ويطالب مجدي أبوالمجد وقتا مستقطعا في الدقيقة 24 بعد تقدم الأهلي 20/18 في المباراة ويرفع من الروح المعنوية للاعبيه وينجح في إدراك التعادل 20/20 ولولا تألق حارس الأهلي لكاد التقدم للزمالك .





ومع دخول المباراة في لحظاتها الأخيرة والدقائق الثلاثة الأخيرة بدأ كل فريق ينظم صفوفه ويحاول التقدم في الوقت القاتل ويحصل الأهلي على رمية جزائية وايقاف دقيقتين لوسام سامي فما تقدم الزمالك 21/20 .





ومرت اخر ثواني عصيبة بين الفريقين وحاول عاصم حماد مدرب الأهلي طلب وقت مستقطع لانقاذ المباراة لكن الكرة جاءت في القائم لينتهي اللقاء لصالح الزمالك 21/20 وتتويجه بالسوبر .

