الزغبى: الانتهاء من تشييد 409 ورش للصناعات الحرفية بالإسماعيلية

نادية صابر استعرض المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، خلال اجتماع بالقيادات التنفيذية اليوم، الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الورش الحرفية الجديد، والمقام داخل نطاق المنطقة الحرة العامة الاستثمارية على مساحة إجمالية 25 فدانًا بما يوازى 105 آلاف…

نادية صابر

استعرض المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، خلال اجتماع بالقيادات التنفيذية اليوم، الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الورش الحرفية الجديد، والمقام داخل نطاق المنطقة الحرة العامة الاستثمارية على مساحة إجمالية 25 فدانًا بما يوازى 105 آلاف متر مربع، ويتضمن إقامة 520 ورشة مختلفة المساحات.

وتم الانتهاء من تشييد عدد 409 ورش منها وتشمل الصناعات الحرفية، إضافة إلى 70 محلا تجاريا متنوع الأنشطة و7 كافتيريات ومسجد ودورات مياه ووحدات أمن ونقطة شرطة وإطفاء وإسعاف ومطعم ومبنى إدارى.

وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع اإلى 76 مليون جنيه، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل بهدف نقل جميع الورش الحرفية من داخل المدينة إلى الموقع الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى والجمالى للإسماعيلية.

وأكد على جميع ممثلى الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من إعداد دراسة آليات التعامل فى إدارة المشروع وكيفية تنفيذ المستهدف منه لنقل الورش المقلقة للراحة من داخل المدينة ووسط الكتلة السكنية إلى الموقع الجديد وسرعة إنهاء المشروع فى التوقيت المحدد له لا سيما أنه تم الانتهاء من جميع أعمال المرافق والبنية الأساسية والإنشاءات.