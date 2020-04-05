الزعيم والرداد وكرارة وياسمين عبد العزيز .. البروموهات الأولى لمسلسلات رمضان

طرح بعض الفنانين من أبطال مسلسلات شهر رمضان القادم، بروموهات أولية لمسلسلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وحققت نسب مشاهدات جيدة. وطرح الفنان حسن الرداد برومو مسلسله الرمضاني القادم "شاهد عيان" الذي تعاون فيه مع المنتج ممدوح شاهين، ويشاركه…

طرح بعض الفنانين من أبطال مسلسلات شهر رمضان القادم، بروموهات أولية لمسلسلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وحققت نسب مشاهدات جيدة.

وطرح الفنان حسن الرداد برومو مسلسله الرمضاني القادم “شاهد عيان” الذي تعاون فيه مع المنتج ممدوح شاهين، ويشاركه بطولته هنا شيحة، كما تم طرح برومو مسلسل فالنتينو للفنان عادل إمام من إنتاج «ماجنوم».

كما طرح الفنان أمير كرارة برومو مسلسله الجديد ” الاختيار ” الذي يتعاون فيه مع المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي والمنتج تامر مرسي ، وطرح المنتج ممدوح شاهين برومو مسلسل الفنانة غادة عبد الرازق الجديد” سلطانة المعز”.

وطرحت ايضا سنيرجي البرومو الدعائي لمسلسل ” ونحب تاني ليه” الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز ويشاركها بطولته الفنان شريف منير والفنان كريم فهمي .

ماجدة موريس: بروموهات هذه المسلسلات تاكيدا لاستمرارهم في مشروعاتهم

ترى الناقدة ماجدة موريس ان هذه البروموهات طرحت ليؤكد صناع مسلسلاتها ان وجودهم مسألة هامة جدا في الدراما المصرية هذا العام ويجب ان يكونوا مؤثرين بقوة عن مسلسلات اخرى برغم ازمة فيروس كورونا الحالية .

واضافت ان القوى الانتاجية سمحت لهم ايضا انهم استطاعوا ان ينتهوا من جزء كبير من مشاهد هذه المسلسلات الفترة السابقة ، ويتبقى لهم جزءا بسيطا سيتم الانتهاء منها الايام القادمة فاستطاعوا ان يقدموا برومو لمسلسلاتهم للتشويق والدعاية قبل شهر رمضان وقبل طرح مسلسلات اخرى لدعايتهم ايضا .

واشارت موريس الى انه حينما يطرح صناع مسلسل برومو للعمل مبكرا قبل شهر رمضان خاصة في ظل ازمة فيروس كورونا الجديد ، معنى ذلك انهم مستمرين في تنفيذ هذا المسلسل لاسيما انه يتم انتشار اخبار حاليا بان هناك مسلسلات كثيرة ستخرج من السباق الرمضاني القادم بسبب ازمة كورونا .

وتابعت ايضا ان مسلسلات كثيرة لم تطرح بروموهاتها ، بسبب انها لم تستطع تصوير المشاهد الذي تحوي تجمعات الايام الماضية ، لذلك قد تكون هذه الاعمال في ازمة حقيقية من ناحية استمرارها .

أحمد سعدالدين : صناع هذه المسلسلات تغازل الوكالات الاعلانية قبل رمضان

وقال الناقد الفني أحمد سعد الدين ان هذه البروموهات استغلت هذا التوقيت تحديدا في ازمة كورونا وهو توقيت تجاري لان الجميع يتحدث ان مسلسلات رمضان لن تكتمل ولن تذاع ايضا وقرروا طرح هذه البروموهات للتاكيد ان مسلسلاتهم ستذاع بالفعل في شهر رمضان .

واكد ان شهر رمضان لن يزيد عدد المسلسلات فيه عن 10 مسلسلات هذا العام ، بسبب توقف تصوير المشاهد الذي تحوي مجاميع بعد قرارت نقابة الممثلين الايام الماضية بمنع تصوير هذه المشاهدي بسب فيروس كورونا .

واوضح ان هذه المسلسلات تغازل وكالات الاعلان قبل شهر رمضان بطرح بروموهات اعمالها الدرامية الجديدة ، لانهم لم يقلقوا من هذه الازمة وقرروا طرح البروموهات الدعائية لمسلسلاتهم لانهم يدركون ان الجمهور يجلس في منزله وسيشاهدها .

واشار الى ان التارجت بالنسبة لهم هو الوكالات الاعلانية ، حتى يتم الاتفاق معهم اي ان النظرة من هذه البروموهات تجارية بحتة .

رانيا منصور : الجميع مشغول بأزمة فيروس كورونا حاليا

بينما ترى الفنانة رانيا منصور ان هذه الايام الجميع مشغول باخبار فيروس كورونا ولايهتم سوى بمتابعة ادق التفاصيل لهذه الازمة الصعبة التي نعيشها جميعا في مصر .

وتابعت ارى ان اي عمل فني سيتم طرحه هذه الاوقات قد لايكون وقته مناسبا ، حتى لو كان الامر عبارة عن بروموهات لمسلسلات شهر رمضان الكريم .

واستطردت قائلة ان الازمة حينما تنتهي وتمر على خير علينا جميعا ، ويبدا شهر رمضان سيركز الجمهور مع المسلسلات لانه شهرا معروفا بتكدس الاعمال الدرامية فيه ومتابعتها بشكل مكثف من الجمهور .