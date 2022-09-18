الزعيم عادل إمام يتصدر مواقع التواصل.. والشائعات تزعج أسرته

يتصاعد اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام ، وتصدر الأمر محركات البحث بموقع تويتر الأحد، غير أن أسرته سبقت وأن أكدت أنه بخير، مستنكرة الشائعات التي تروج بشأن صحته.

وجاءت هذه الضجة التي أثيرت حول الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بسبب مزاعم تشير لإصابته بالزهايمر .

وخرج شقيق “الزعيم” المنتج عصام إمام عن الصمت وتحدث للإعلامي عمرو أديب في مداخلة هاتفية الجمعة الماضية أن عادل إمام شقيقه بخير ولاصحة لهذه الشائعات ، مشددا على أن محمد الباز ا إعلامي كبير وكان يجب أن يتأكد من معلوماته بشأن إصابة الفنان الكبير بالزهايمر قبل إحداث ضجة.

وأكد أمام لعمرو أديب أيضا ، أن الزعيم فنان كبير ولو تعرض لشئ لاقدر الله الجميع سيعلم مثلما عرف الجمهور المصري والعربي بتعرض عمرو أديب سابقا لحادث.

وجاء حديث محمد الباز مستندا لوقائع حدثت مؤخرا وهي ، أنه أكد بأن عادل إمام ليس معه هاتف شخصي حاليا ، ولو حد ادعى أنه عمل اتصال به، فعادل إمام لا يستخدم التليفون الآن، متسائلا: هل عدم وجود تليفون بأمر الأطباء؟

كذلك أكد الباز أن “آخر زيارة لأسرة الزعيم إمام كانت لفرنسا وجميع أفراد الأسرة ذهبوا لكن الزعيم لم يذهب معهم”.

وأضاف : “منذ أشهر كان زواج ابنة شقيق الزعيم المنتج عصام إمام، ولم يحضر عادل إمام الفرح ووقتها قالوا إنه يخشى من الزحام بسبب كورونا رغم أن كورونا كانت شبه انتهت في ذلك الوقت، وكان من الممكن أن يحضر ويجلس فى مكان بعيدا عن الزحام».

وأكد الباز أن المعلومات صادرة عن مقربين زاروا الفنان، وأكدوا ظهور أعراض الزهايمر عليه، والتى تمثلت فى نسيانه لأحداث وأسماء وحاجات من حياته وأن ذاكرته تأثرت كثيرا”.

واختتم: “سأكون من أسعد الناس إذا كان كلامى غير صحيح، وسأكون من أسعد الناس إذا استأنف الزعيم عادل إمام نشاطه الفنى كما قيل خلال الساعات الماضية”.