يواصل البنك الزراعي المصري تأكيد انتشاره في مدن وقرى الجمهورية من خلال إنشاء فروع جديدة وإعادة افتتاح الفروع التي انتهي من تطويرها وفقا لخطة البنك لتطوير شبكة فروعه .

ويهدف البنك الزراعى إلى إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معاييرالجودة المصرفية وتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم وفئاتهم لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي المصري .

وافتتح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري خلال جولة شملت محافظتي مطروح وقنا 4 فروع جديدة للبنك منها 3 فروع مطورة في مدن فرشوط ونجع حمادي والرحمانية في محافظة قنا وفرع جديد للمعاملات الإسلامية في مدينة سيوة بمحافظة مطروح .

وخلال زيارته لمحافظة قنا افتتح البنك الزراعي المصري 3 فروع مطورة تخدم عشرات القرى لتنضم لقائمة الفروع التي انتهى البنك من تطويرها والتي تزيد عن 350 فرعا ضمن خطة تستهدف الانتهاء من تطوير نحو 650 فرعا موزعة على جميع أنحاء الجمهورية .

كما افتتح أشرف الداودي محافظ قنا وعلاء فاروق رئيس مجلس الإدارة فرع البنك المطور بمدينة فرشوط بحضور النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ود. حازم عمر نائب المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة وبالإضافة إلى قيادات البنك الزراعي المصرى والعملاء من أهالي مركز فرشوط .

وأكد محافظ قنا أن افتتاح فرع مطور للبنك الزراعي بفرشوط يأتي ضمن الأولوية التي يعطيها البنك لتطوير فروعه بقري المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» لتوفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف بهدف تحسين جودة الحياة في القرى ورفع وتحسين مستوى معيشة سكانها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن محافظة قنا تضم 57 فرعًا للبنك الزراعي موزعة على جميع مراكز وقرى المحافظة، وتم الانتهاء من تطوير 7 فروع كبرى وجار حاليًا تطوير 42 فرعًا.

وثمن “الداودي” دور البنك الزراعي المصري في توفير البرامج التمويلية المتنوعة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة قنا مثل برنامج إحلال السيارات الكبود بسيارات ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين وبرنامج “باب رزق” لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر ودعم وتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو ، وتمويل المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث من خلال منح قروض للمزارعين بدون فوائد وغيرها من البرامج .

ومن قنا إلى محافظة مطروح حيث أطلق البنك الزراعي المصري مجموعة مميزة من الخدمات ومنتجات التمويل الإسلامي خلال افتتاح أكبر فرع للمعملات الإسلامية في واحة سيوة بمحافظة مطروح وذلك في إطار سعي البنك لتوفير احتياجات عملائه من الباحثين عن حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجاتهم من الخدمات المصرفية والتمويلية .

يأتى ذلك في إطار خطة البنك للتوسع في شبكة فروعه بمختلف أنحاء الجمهورية والتي تأتي انعكاسا لاحتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين لتواجد البنك والاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة التي يتيحها لهم خاصة في المناطق التنموية الجديدة.

اوفتتح خالد شعيب محافظ مطروح وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى الفرع الجديد بحضورعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ مطروح وسيوة .

وأكد علاء فاروق أن افتتاح فروع البنك المطورة يأتي ضمن قائمة طويلة من الفروع التي يقوم البنك بتطويرها وإعادة افتتاحها وفقا لخطة التطوير الشاملة التي يشهدها البنك، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء فروع جديدة للوصول بكافة خدماته التمويلية والمصرفية لكافة أنحاء الجمهورية .

وبذلك يكون البنك الزراعي المصري من أكبر البنوك في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي ، بإدخال شرائح جديدة من المواطنين إلى الجهاز المصرفي للدولة .

وقال إن البنك يعطي أولوية في خطة تطوير فروعه للفروع التي تخدم سكان المراكز والقرى المشمولة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري ” حياة كريمة ” .

وفي إطار الدور التنموي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لتحقيق التنمية الريفية جميع عناصرها، وتعظيم مساهمة البنك في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال توفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف ،بهدف تحسين جودة الحياة في القرى ،ورفع وتحسين مستوى معيشة سكانها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وتوجه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأوضح أن تطوير الفروع لا يقتصر فقط على الإنشاءات الجديدة وتوحيد الشكل الخارجى والتصميمات الداخلية والأثاث للمبنى ،وإنما يمتد بشكل كبير إلى تطوير البنية التكنولوجية للبنك لتستوعب التطورات المتلاحقة في أساليب تقديم الخدمات المصرفية على المستويين المحلي والعالمي ، وتكون قادرة على مواكبة جميع المستجدات المصرفية.

كما يستهدف البنك بناء علامة تجارية مميزة تساهم فى تغيير الصورة الذهنية القديمة لدى العملاء والجمهور بشكل عام والوصول لعملاء جدد وفقا للخطط التوسعية للبنك والتي تستهدف الوصول بخدماته المصرفية والتمويلية لكافة سكان الريف.

وأوضح فاروق أن البنك أطلق لأول مرة برنامج التمويل متناهي الصغر ” باب رزق ” طبقا للمرابحة الإسلامية في فرع البنك بسيوة بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر لتمكين المرأة ودعم المراة المعيلة وصغار التجار وأصحاب الحرف اليدوية والتقليدية بالإضافة إلى الفئات الأكثر احتياجاً لتمكينهم اقتصادياً .