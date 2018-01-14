الزراعي المصري يفاوض جهاز المشروعات لاقتراض 50 مليون جنيه

سيد بدر:قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه يتفاوض مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على قرض جديد بقيمة 50 مليون جنيه، لتمويل مشروع «بنت مصر».وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المشروع عبارة عن برنامج جديد لتمويل المرأة المعيلة التى تعتمد على

سيد بدر:

قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن مصرفه يتفاوض مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على قرض جديد بقيمة 50 مليون جنيه، لتمويل مشروع «بنت مصر».

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المشروع عبارة عن برنامج جديد لتمويل المرأة المعيلة التى تعتمد على المشروعات متناهية الصغر لرعاية أسرتها، ويقدم تمويلات بين1000 و10000 جنيه لتمويل هذه المشروعات.

جدير بالذكر أن البنك الزراعى وقع خلال الفترة الماضية تمويلات بقيمة 250 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الزراعية والحيوانية مع جهاز المشروعات، يتم من خلاله ضخ 2300 قرض للمشروعات القائمة والجديدة مما يتيح حوالى 4600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

ويستهدف برنامج “بنت مصر” الذى أطلقه البنك تمويل المشروعات متناهية الصغر فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى والصناعة والحرف والمشروعات التجارية والخدمية، ويطبق البنك سعر عائد %2 فوق سعر الإقراض والخصم المحدد من قبل البنك المركزى بدون عمولات أو مصروفات إدارية، وتصل مدة القرض من 12 إلى 24 شهرًا ويشترط البنك مساهمة العميلة بنسبة %10 على الأقل فى المشروع.

ويعمل البنك المركزى على إعادة هيكلة البنك الزراعى المصرى بإعادة إصدار القانون المنظم للبنك، كما ضخ خلال الفترة الماضية وديعة مساندة بقيمة 6.5 مليارات جنيه لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك.

ويعانى البنك الزراعى من مشكلات مالية تتمثل فى خسائر متراكمة تزيد على 6 مليارات جنيه، بجانب الديون المتعثرة التى يسعى البنك لتحصيلها؛ وتسعى إدارة البنك خلال الفترة المقبلة للتفاوض مع مؤسسات دولية للحصول على تمويلات دولارية ضمن خطة إعادة الهيكلة.

ونجح البنك خلال الفترة الماضية فى معالجة ديون متعثرة مع نحو 18 ألف عميل بقيمة تصل إلى مليار جنيه، لتصل محفظة الديون المتعثرة لنسبة %14 مقابل %20، ويستهدف خفضها إلى %10 بنهاية يونيو 2018.