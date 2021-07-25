«الزراعي المصري» يدعم القرى والمناطق الريفية بـ 750 ماكينة صراف آلي جديدة



أعلن البنك الزراعي المصري عن تركيب 750 ماكينة صراف آلي خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث يستهدف الوصول إلى 1150 ماكينة صراف آلي جديدة بنهاية أكتوبر المقبل.

وفي ظل التحديات التي تواجه أعمال التركيب والتشغيل خاصة في القرى، حرص البنك على تسريع وتيرة العمل؛ لتكون الماكينات جاهزة لخدمة عملاء البنك قبل بدء موسم العطلات وأجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح البنك في بيان صحفي أنّ ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك سجلت معدلات عالية في عمليات السحب والإستعلام والمعاملات المالية خلال عطلة ذكرى ثورة 30 يوينو، حيث بلغ حجم الأموال المسحوبة من ماكينات الصراف الآلي “ATM” التابعة للبنك نحو 129 مليون جنيه وذلك خلال 24 ساعة فقط.

وبحسب البيان بلغ إجمالي العمليات التى تمت من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى نحو 169 الف عملية سحب واستعلام خلال عطلة ٣٠ يونيو، فيما بلغ عدد العمليات التي سجلتها ماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الأضحى 819 ألف عملية (عمليات مالية وغير مالية) من بينها 448 ألف عملية سحب نقدي بإجمالي مسحوبات بلغ نحو 770 مليون جنيه، حيث تمت تغذية ماكينات الصراف الآلي طول هذه الفترة بطاقتها القصوى وبالفئات النقدية المختلفة ومتابعة أداءها لتلبية احتياجات المواطنين المختلفة.

وقال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري: إنّ البنك يعمل على نشر ماكينات الصراف الآلي بكافة أنحاء الجمهورية خاصة في قرى الريف المصري والمناطق التنموية الجديدة لتيسير حصول عملاء البنك على كافة الخدمات المصرفية والمعاملات المالية والتيسير على المواطنين في عمليات السحب والإيداع النقدي مع مراعاة التوزيع الجغرافي لتلك الماكينات على مستوي المحافظات المختلفة، وأن تكون الأولوية للأماكن الحيوية ذات الكثافة العالية التي تفتقر للخدمات المصرفية تماشيا مع خطط الدولة وتوجيهات البنك المركزي المصري.

وأضاف أن البنك يمنح أولوية في تركيب ماكينات الصراف الآلي للقرى التي تشملها المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” بهدف تيسير حصول سكان تلك القرى على كافة الخدمات المصرفية خاصة عمليات السحب والإيداع النقدي.

وأشار فاروق إلى جاهزية تلك الماكينات وتزويدها بأحدث التقنيات لتقديم مجموعة واسعة من المعاملات و الخدمات المالية والمصرفية الذاتية مما يساعد على منح عملاء البنك مرونة لإجراء العديد من العمليات المصرفية من خلالها.