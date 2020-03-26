اقتصاد وأسواق

«الزراعيين» تناشد الشركات عدم تسريح العمالة بسبب «كورونا»

تبنت نقابة الزراعيين مبادرة جديدة لعدم تسريح العمالة
الصاوي أحمد 5:06 م, الخميس, 26 مارس 20 5:06 م, الخميس, 26 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تبنت نقابة الزراعيين مبادرة جديدة لدعوة الشركات في مصر والعالم العربي، بعدم التخلي عن العاملين لديها نظرا للظروف الحالية التي يتعرض لها العالم من تفشي فيروس كورونا وتأثيره على القطاعات الاقتصادية عموما بما فيها القطاع الزراعي.

وطالبت الدعوة التي حصلت “المال”على نسخة منها جميع الشركات والمؤسسات بالثبات الانفعالي قبل اتخاذ أي قرار بالتسريح أو الاستغناء لأي سبب من الأسباب، لأن هؤلاء الموظفين ليس لهم مصدر آخر الدخل وسوف يعرض ذلك أسرهم وذويهم لمشكلات كبيرة وسيؤثر أيضا علي المجتمع في النهاية.

وأكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة جيت الزراعية وصاحب الدعوة، أن الظروف الحالية أثرت على الأوضاع الاقتصادية في​ مصر والعالم العربي وبالتالي دعت النقابة جميع الشركات بمراعاة البعد الاجتماعي للعمال حاليا وعدم تعريضهم للتسريح أو للوقف عن العمل لأي سبب من الأسباب.

كانت عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة قامت بمنح العمالة أجازة بدون مرتب خلال الفترة الحالية وتتراوح بين 3 إلى 6 شهور .

وأضاف أبو جبل أن العمال الزراعيين وغيرهم بمثابة ثروة كبيرة وقيمة مضافة للمجتمع وأن خسارتهم في الوقت الحالي لا تصب في صالح الاقتصاد الوطني.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

في قمة أفريقية مصغرة.. السيسي يقترح إنشاء صندوق يوفر موارد لمواجهة «كورونا»

المال - خاص 5:17 م, الخميس, 26 مارس 20

الأزهر يضاعف الإعانة الشهرية لبيت الزكاة لمواجهة «كورونا»

المال - خاص 3:28 م, الخميس, 26 مارس 20

الحكومة تصدر كتابًا لاستفسارات قرارات «كورونا».. أسواق الخضر والأسماك خارج الحظر

صفية حمدي 3:12 م, الخميس, 26 مارس 20

رئيس الوزراء : اضطررنا لتعديل موازنة العام المقبل وفقًا للوضع الراهن عالميًا

صفية حمدي 2:18 م, الخميس, 26 مارس 20

أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الخميس 26-3-2020

محمد مجدي 10:31 ص, الخميس, 26 مارس 20

الذهب يسجل هبوطًا اليوم الخميس قبيل بيانات إعانة البطالة الأمريكية

محمد عبد السند 10:22 ص, الخميس, 26 مارس 20