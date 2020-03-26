«الزراعيين» تناشد الشركات عدم تسريح العمالة بسبب «كورونا»

تبنت نقابة الزراعيين مبادرة جديدة لدعوة الشركات في مصر والعالم العربي، بعدم التخلي عن العاملين لديها نظرا للظروف الحالية التي يتعرض لها العالم من تفشي فيروس كورونا وتأثيره على القطاعات الاقتصادية عموما بما فيها القطاع الزراعي.

وطالبت الدعوة التي حصلت “المال”على نسخة منها جميع الشركات والمؤسسات بالثبات الانفعالي قبل اتخاذ أي قرار بالتسريح أو الاستغناء لأي سبب من الأسباب، لأن هؤلاء الموظفين ليس لهم مصدر آخر الدخل وسوف يعرض ذلك أسرهم وذويهم لمشكلات كبيرة وسيؤثر أيضا علي المجتمع في النهاية.

وأكد الدكتور ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة جيت الزراعية وصاحب الدعوة، أن الظروف الحالية أثرت على الأوضاع الاقتصادية في​ مصر والعالم العربي وبالتالي دعت النقابة جميع الشركات بمراعاة البعد الاجتماعي للعمال حاليا وعدم تعريضهم للتسريح أو للوقف عن العمل لأي سبب من الأسباب.

كانت عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة قامت بمنح العمالة أجازة بدون مرتب خلال الفترة الحالية وتتراوح بين 3 إلى 6 شهور .

وأضاف أبو جبل أن العمال الزراعيين وغيرهم بمثابة ثروة كبيرة وقيمة مضافة للمجتمع وأن خسارتهم في الوقت الحالي لا تصب في صالح الاقتصاد الوطني.