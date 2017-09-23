الزراعيين تجمع توقيعات لدعم السيسى لفترة ثانية

الصاوى أحمد تشهد أروقة نادى الزراعيين فى الدقى احتفالية يوم المهندس الزراعى العربي، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عبد المنعم البنا، ولفيف من قيادات وزارة الزراعة الحاليين والسابقين وعدد من نواب لجنة الزراعة فى البرلمان تحت إشراف وتنظيم نقابة المهن الزراعية بحضور السيد خليفة نقيب

الصاوى أحمد

تشهد أروقة نادى الزراعيين فى الدقى احتفالية يوم المهندس الزراعى العربي، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عبد المنعم البنا، ولفيف من قيادات وزارة الزراعة الحاليين والسابقين وعدد من نواب لجنة الزراعة فى البرلمان تحت إشراف وتنظيم نقابة المهن الزراعية بحضور السيد خليفة نقيب الزراعيين.



وأكد سيد خليفة نقيب الزراعيين أنه سيتم جمع توقيعات من الزراعيين على مستوى الجمهورية لدعم الرئيس السيسى فى تولى فترة رئاسية ثانية،وذلك باستكمال رؤية مصر لعام ٢٠٣٠.

وأكد خليفة أن النقابة أرسلت برقية للسيسى لدعم الرئيس فى خلال القضايا المصيرية التى أعلنتها مصر عبر أروقة الأمم المتحدة.

ولفت خليفة إلى أن الزراعيين عاهدوا الرئيس على الوفاء والعمل لصالح مصر ودعمه فى القطاع الزراعى.