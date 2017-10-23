الزراعى : ٩ آلاف حساب بنكى جديد بأسبوع الشمول المالى

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، اليوم الإثنين، إنه تم فتح نحو ٩ آلاف حساب بنكى جديد خلال أسبوع الشمول المالى .

وأشار – خلال كلمته فى مؤتمر الناس والبنوك – إلى أن البنك الزراعى يعد بوابة لتحقيق الشمول المالى فى مصر، مؤكدا أن مصرفه يمتلك أكثر من ٥٠% من فروع البنوك بالقرى والبنوك.

وقال إن مصرفه يمتلك أكثر من ٣ ملايين عميل ولديه خطة لزيادة هذا العدد إلى أكثر من ٧ ملايين عميل خلال الفترة القليلة المقبلة .



