الزراعى ينجح فى تحصيل ديون بـقيمة 1.2 مليار جنيه

أحمد الدسوقىنجح البنك الزراعى المصرى، فى تحصيل ديون متعثرة بقيمة 1.2 مليار جنيه منذ تولى الإدارة الجديدة برئاسة السيد القصير مطلع 2016.قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات خاصة لـ"المال" على هامش توقيع عقد بقيمة 40 مليون جنيه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن

أحمد الدسوقى



نجح البنك الزراعى المصرى، فى تحصيل ديون متعثرة بقيمة 1.2 مليار جنيه منذ تولى الإدارة الجديدة برئاسة السيد القصير مطلع 2016.

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات خاصة لـ”المال” على هامش توقيع عقد بقيمة 40 مليون جنيه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الديون تخص أكثر من 21 ألف عميل، مؤكدًا أن مصرفه لن يترك مليماً واحداً لدى أى عميل متعثر.

وأشار إلى أنه تولى رئاسة البنك، وكانت نسب التعثر فى حدود 20% من إجمالى محفظة قروض البنك، لافتا إلى أنها تراجعت إلى أقل من 13% فى الوقت الراهن.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن الادارة الجديدة مستمرة فى معالجة وضع البنك المتعلق بالديون المتعثرة خلال الفترة المقبلة والتى لم يكن لها اي دخل فيها.

فى سياق متصل، أكد “القصير” ان طارق عامر، محافظ البنك المركزى سيعلن نهاية الاسبوع الحالى عن تفاصيل شهادة “أمان المصريين” التي تعتزم البنوك الحكومية الكبرى طرحها، من أجل توفير تغطية تأمينية للعمالة الحرة.

وأشار الى ان العائد على الشهادة سيصل الى 16%، لافتا الى ان هذه الشهادة سيتم اطلاقها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن المقرر إطلاق الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، الشهادة الجديدة تحت إشراف البنك المركزي، ويحق للمصريين في الفئة العمرية من 18 وحتى 58 عاما شراء الشهادة، بدون مصروفات.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائيًا، ويمكن استردادها أو استرداد جزء منها بعد 6 أشهر من الشراء ، وتسري وثيقة التأمين على الحياة لمشتري الشهادة حتى بلوغ سن الـ 60 عاما، وبعد هذه السن تسقط الوثيقة، كما أن الوثيقة تسقط في حال قيام العميل باسترداد الشهادة.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد قال على صفحته الرسمية على الفيس بوك، الخميس الماضي، إن الرئيس السيسي، وجه بإنشاء نظام تأمين علي الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من ١٨ إلى ٥٩ سنة، ودون كشف طبي، على أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت.