الزراعى يخطط لضخ 300 مليون جنيه فى SMEs

المال ــ خاص يخطط البنك الزراعى المصرى لضخ قروض جديدة بـقيمة 300 مليون جنيه فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SMEs» خلال العام المقبل 2018. قال مصدر مسئول بالبنك لـ«المال»، إن مصرفه شارك منذ بداية العام فى المبادرة التى أطلقها البنك…

المال ــ خاص

يخطط البنك الزراعى المصرى لضخ قروض جديدة بـقيمة 300 مليون جنيه فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«SMEs» خلال العام المقبل 2018.

قال مصدر مسئول بالبنك لـ«المال»، إن مصرفه شارك منذ بداية العام فى المبادرة التى أطلقها البنك المركزى، ونجح فى ضخ أكثر من 200 مليون جنيه فيها حتى الآن، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة إلى 500 مليون جنيه نهاية 2018 عبر ضخ 300 مليون جديدة.

وأكد المصدر أن مصرفه يخطط للتواجد ضمن قائمة البنوك الكبرى المشاركة فى هذه المبادرة والتى يتصدرها البنك الأهلى المصرى، والذى ضخ فى المبادرة ما يزيد على 12 مليار جنيه حتى الآن.

كان سعد محيى الدين، مدير عام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، قد قال فى وقت سابق لـ«المال» إن مصرفه ضخ قروضًا بقيمة 12 مليار جنيه، فى مبادرة المشروعات الصغيرة الـ «SMEs»التى أطلقها البنك المركزى استفاد منها أكثر من 14 ألف عميل، مشيرًا إلى أن مصرفه يتصدر قائمة البنوك المشاركة فى هذه المبادرة منذ انطلاقها العام الماضى.

وأطلق «المركزى» مطلع 2016، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، وأعلن أنه سيضخ 200 مليار جنيه، لدعم تلك المشروعات، بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، ومساعدة 350 ألف شركة، على توفير فرص عمل لنحو 4 ملايين مصرى.

وشملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.

وفى سياق متصل، قال المصدر إن مصرفه بدأ فى ضخ تمويلات من القرض التى حصل عليها «الزراعى» من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بقيمة 250 مليون جنيه.

وبحسب تصريحات سابقة للسيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فإن الأخير، ضح قروضًا بقيمة 15.4 مليار جنيه، لصالح قطاعى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، منذ أن بدأ عمله فى السوق المصرية وحتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه التمويلات تمثل %70 من إجمالى محفظة قروض البنك، التى تقدر بـ 22 مليار جنيه.