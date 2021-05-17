«الزراعى المصرى» يسقط مديونيات بقيمة 315 مليون جنيه ضمن مبادرته لتسوية الديون المتعثرة منذ يناير

أسقط البنك الزراعى المصرى مديونيات بقيمة 315 مليون جنيه لنحو 2812 عميلا يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألفا وحتى 10 ملايين جنيه ضمن مبادرته لتسوية الديون المتعثرة.

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، فى تصريحات لـ«المال» عن إسقاط مصرفه مديونيات لنحو 2812 عميلا تزيد مديونية كل منهم عن 25 ألف جنيه، بقيمة 315 مليون جنيه منذ إطلاق المبادرة فى نهاية يناير الماضى.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، إن العملاء قاموا بسداد 168 مليون جنيه، وبلغ إجمالى الإعفاءات على أصل المديونية نحو 147 مليون جنيه.

وأطلق البنك الزراعى المصرى، فى يناير الماضى، مبادرة لتسوية الديون المتعثرة لمئات الآلاف من المزارعين والعملاء بالقطاع الزراعى بإجمالى مديونية 6.3 مليار جنيه تتضمن 3.9 مليار أصل المديونية و2.4 مليار عوائد متراكمة.

وتضمنت المبادرة إسقاط كامل ونهائى لمديونيات 307 آلاف مزارع ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه، بإجمالى مديونيات نحو 415 مليونا، وعوائد متراكمة بنحو 226 مليونا، إضافة إلى إسقاط %50 من مديونيات 21 ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألفا وحتى 10 ملايين جنيه للأفراد والشركات، بإجمالى أصل مديونيات 3.5 مليار، وعوائد متراكمة بنحو 2.2 مليار.

جار تسوية 518 عميلا بقيمة 201 مليون جنيه

وأضاف فاروق، أنّ البنك الزراعى المصرى يدرس حاليًا تنفيذ تسوية ديون لنحو 518 عميلا بقيمة 201 مليون جنيه، وأنه تم تسديد 20 مليون جنيه منها حتى الآن، فيما بلغت قيمة الإعفاءات 101 مليون جنيه.

يذكر أن البنك الزراعى، قال إن المبادرة تأتى فى إطار دعم القطاع الزراعى فى مصر ومئات الآلاف من صغار المزارعين، بهدف تمكين العملاء المتعثرين بالقطاع من التعامل مجدداً مع القطاع المصرفى، وإعادتهم للعمل والإنتاج بما يُسهم فى توفير فرص أكبر للكسب وخلق فرص للعمل.

وقال «علاء فاروق» فى حوار سابق مع «المال»، فبراير الماضى، إن مصرفه قام بتسوية ديون أكثر من 32 ألف عميل بقيمة مليار و100 مليون جنيه وفقا للشروط التى أعلنها البنك المركزى المصرى ضمن مبادرة تسوية العملاء المتعثرين.